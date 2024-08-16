新帅斯洛特英超首秀 红军战升班马伊普斯维奇不胜不归

利物浦今夏还没买人，不过新帅斯洛特不担心。他的到来或许才是红军最重要的引援。伊普斯维奇时隔22年再战英超，要以进攻足球俘获人心。

告别克洛普（Klopp）时代，迎来新帅斯洛特（Slot）的红军利物浦（Liverpool），星期六（8月17日）将在英超早场比赛客战阔别22年重返英超的升班马“拖拉机男孩”伊普斯维奇（Ipswich），放眼旗开得胜。红军尽管是目前本赛季唯一还没引援的英超队，但斯洛特对球队的阵容强度感到满意。

利物浦过去九个赛季都由克洛普执教，新来投的斯洛特执教风格和前者类似。红军在季前热身赛也保持不俗状态，取得了四胜一平，包括在美国之行战胜了阿申纳（Arsenal）和曼联（Manchester United）这两支传统豪门。

英超首轮对垒伊普斯维奇，红军也受看好可以取得开门红。不过他们在转会市场毫无收获，皇家社会中场苏维门迪（Zubimendi）拒绝加盟红军，卡瓦略（Carvalho）、马蒂普（Matip）、蒂亚戈（Thiago）、阿德里安（Adrian）则离队，削弱了球队阵容深度。

利物浦的埃及球星萨拉赫告别标志卷发，剃短发来迎接新赛季。（法新社）

不过斯洛特说，克洛普留下了好的球员阵容，没有签约新球员也不代表球队实力变弱，球队将以现有阵容应战，并尝试在本月底的转会窗口关闭前补强。

他说：“尤尔根（克洛普）离开时留下了很好的球队，我们尝试从那里开始……我们不会改变一切，实际上也没有改变很多，因为很多东西已经很好了。”

虽然首轮对手伊普斯维奇是升班马，不过斯洛特不敢掉以轻心，称英超没有容易的比赛。“他们过去几年在主帅带领下做得非常好，明天会发生什么令人期待。”

伊普斯维奇两连跳 进攻是最大武器

麦肯纳（McKenna）率领的伊普斯维奇过去两个赛季连续在英甲和英冠联赛拿到亚军，接连升级，自2002年后首次重返英超。他也成为许多豪门的垂青人选，不过他选择留队征战英超，三个月前和球队续约四年。

伊普斯维奇主帅麦肯纳年仅38岁，曾是曼联助理教练。（取自伊普斯维奇Instagram）

伊普斯维奇在季前热身赛同样表现不俗，取得三胜一败。他们过去几个赛季展现强大攻击力，自从麦肯纳2021年12月上阵后，球队一共进了222个球，在英格兰前四级联赛中同期只比曼市的239球来得少。麦肯纳在赛前也呼吁球员们保持勇敢，继续展现他们强烈的进攻足球。

球队上赛季的进攻大将查普林（Chaplin，各项赛事进13球）、布罗德黑德（Broadhead，进13球）和哈钦森（Hutchinson，11球）仍在球队。后者原本是租借球员，这个夏天从切尔西（Chelsea）永久转会。

伊普斯维奇战红军前添两名强将 歌手艾德·希兰也入股圆梦

另一位值得关注的进攻球员是新援利亚姆·德拉普（Liam Delap）。这名21岁前锋上赛季被曼市（Manchester City）租借到英冠赫尔市（Hull City）并攻入八球，接着加盟伊普斯维奇。他的父亲是10多年前代表斯托克（Stoke），在英超以“手榴弹”界外球绝技令不少球队丢球的中场罗里·德拉普（Rory Delap）。

利亚姆·德拉普（右）去年代表英格兰参加了21岁及以下欧锦赛。利物浦21岁小将埃利奥特当时也是他的队友。（路透社）

伊普斯维奇也在星期五（16日）宣布引进两名强将——布莱克本（Blackburn）的上赛季英冠金靴奖得主斯莫迪克斯（Szmodics）和从曼市租借过来的中场菲利普斯（Phillips），不过不清楚两人是否能赶上对红军的比赛。

值得一提的还有一位伊普斯维奇死忠球迷，那就是英格兰著名歌手艾德·希兰（Ed Sheeran）。他星期四（15日）入股这支家乡球队1.4%的股份，成为小股东，但不会进入董事部。他从2021年起，就成为伊普斯维奇男女队球衣正面的赞助商。