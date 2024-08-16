避开日韩澳强队 亚冠二级联赛我国两队争突围

（新加坡讯）新推出的亚洲足联冠军二级联赛（ACL 2）抽签结果星期五（8月16日）出炉，我国代表狮城水手（Lion City Sailors）和BG淡滨尼流浪（BG Tampines Rovers）签运不错，避开韩国、日本及澳大利亚强队。

亚洲足联本赛季改革此前40队参与的亚冠联赛，成立亚冠精英联赛（ACL Elite）和亚冠二级联赛，以及第三级别的亚足联挑战联赛（AFC Challenge League）。精英联赛有24队参与，二级联赛32队参加，挑战联赛则有16队参与。

我国无法跻身精英联赛，由上届新超联赛亚军兼新加坡杯冠军的狮城水手和季军BG淡滨尼流浪代表参加二级联赛。狮城水手被分到F组，同组球队包括中国超级联赛亚军浙江队（Zhejiang Professional）、印度尼西亚甲级联赛冠军佩西比万隆（Persib Bandung）和泰国港口队（Port，泰国甲级联赛季军）同组。

BG淡滨尼流浪则被分到G组，和泰国足总杯冠军曼谷联（Bangkok United）、香港超级联赛冠军理文（Lee Man）及越南联赛冠军南定（Nam Dinh）同组。

二级联赛分为东和西两区，各有16队。东区16支球队来自东亚、东南亚和澳大利亚，我国两队都成功避开来自日本的甲级联赛季军球队广岛三箭（Sanfreece Hiroshima）、澳大利亚杯冠军悉尼队（Sydney FC）和韩国甲级联赛第四名全北现代（Jeonbuk Hyundai）这三支实力较强的队伍，因此提高了争取小组前二晋级16强的机会。

水手主帅：希望让新加坡感到光荣

水手主帅兰科维奇（Rankovic）说，球队在过去两年的亚冠联赛取得了一些不错的成绩，并证明了能和亚洲列强争锋。他希望球队本赛季能在二级联赛展示风采，让新加坡感到光荣。

水手队长哈里斯（Hariss Harun）则告诉《海峡时报》，尽管签运不错，但在这个水平的比赛没有简单的小组。

目前领跑新加坡超级联赛的BG淡滨尼流浪主帅李斯平说，尽管球队的重心还是在新超联赛上，但他们希望能在更大的区域舞台展现能力。他预计六场小组赛将非常困难。