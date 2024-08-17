辛辛那提网球赛遭逆转 阿尔卡拉斯场上怒摔球拍

（辛辛那提综合电）西班牙网球名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期六（8月17日）在辛辛那提大师赛男单32强赛，4比6、7比6（7比5）、4比6遭到法国好手孟菲尔斯（Monfils）逆转。他在比赛中动怒摔拍，更直言这是生涯打得最糟的一场比赛。

这是阿尔卡拉斯首度在场上激动摔拍，他说：“我有时会觉得自己想砸拍，但从来没发生过，因为我在那种情况下能控制自己的情绪，而且大多数情况我都能控制自己，然后在比赛中也都能有所改善。”

但他坦言，这次他真的无法控制自己。“我觉得自己不像在打网球，这真的让我很沮丧，有几个瞬间我甚至想离开球场，根本不想继续留在场内，所以对我来说这是个很难熬的时刻。

“很难从这场比赛中找到什么好的东西——我只想忘掉它，继续前往纽约（参加美国公开赛）。”

被列为第二号种子的阿尔卡拉斯遭遇挫折，世界排名第一的意大利球员辛纳（Sinner）却在星期五（16日）的23岁生日当天收下退赛礼。由于澳大利亚对手汤普森（Thompson）因肋骨受伤退赛，辛纳不费吹灰之力晋级八强。

三号种子德国的兹维列夫（Zverev）以7比5、7比6（8比6）击败西班牙选手布斯塔（Busta），闯入八强。

女单方面，头号种子波兰的伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）本赛季第二次击败乌克兰球员玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk），以6比2、6比2晋级复赛。