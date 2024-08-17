新援齐尔克泽临危救主 曼联英超开季赛险胜富勒姆

（曼彻斯特综合电）新援前锋齐尔克泽（Zirkzee）在他的曼联（Manchester United）首秀中成为了英雄。他在本地时间星期六（8月17日）凌晨的英超揭幕战中，于最后时刻踢入制胜球，协助球队以1比0击败富勒姆（Fulham）。

齐尔克泽在7月以3650万英镑（约4810万新元）从意甲球队博洛尼亚（Bologna）转会“红魔”曼联后，由于缺乏比赛体能，只在最后半小时上场。

这名荷兰国脚在第87分钟时接应加纳乔（Garnacho）的传中推射入门，为红魔在老特拉福德球场拿下联赛开局胜利。

齐尔克泽说：“在我的第一场主场比赛中取得胜利并攻进一球，没有什么比这更好的了。

“我被告知（在斯特雷特福德看台前进球）是在曼联踢球最美妙的感觉之一。我非常感谢并感到幸运，能在我的第一场比赛中体验到这种感觉。这是一种令人惊叹的感觉。”

曼联主帅滕哈格（ten Hag）在上赛季位置岌岌可危，尽管在英超联赛中仅排名第八，但由于击败同城死敌曼市（Manchseter City）赢得英格兰足总杯，他才保住了帅位。

曼联队长费尔南德斯（Fernandes）上半场两次错失进球良机，全队下半场久攻不下，最终要靠新援救主。

滕哈格赛后受访时说：“替补球员总是很重要，很高兴在第一场比赛中能派上一名替补，并且他攻进了制胜球。

“对阵富勒姆的比赛总是很艰难，但我们防守和压迫得很好。比赛开始10分钟后我们找到了比赛的节奏，并一直保持对他们的压力。我们创造了很多机会，应该早些进球，在禁区内终结对手，这是我对球队唯一的批评。”