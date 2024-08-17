切尔西新帅新球员待展新面貌 料难挡曼市响首炮

切尔西今夏继续大举买人，还迎来新主帅，但全队还在磨合期，面对英超四连冠得主曼市，难被看好。

曼市（Manchester City）星期天（8月18日）将在新赛季英超首轮焦点战客场对阵切尔西（Chelsea），力争为五连冠开好局。切尔西在迎来新帅和继续在转会市场上大举引援后，还需要更长的适应期，本场取分不易。

两队两个星期前才在美国举行的热身赛交锋，切尔西漏洞百出，曼市4比2拿下胜利，前锋哈兰德（Haaland）上演帽子戏法。

切尔西新帅马雷斯卡（Maresca）是老板伯利（Boehly）入主后迎来的第六位主帅。这位执教经历不算丰富的意大利教头，在上赛季带领莱斯特（Leicester）拿下英冠冠军重返英超后被挖角，但切尔西在季前热身赛发挥不佳，只取得一胜两平三败的成绩。

阵中有42名球员 部分待清洗还要再买人

切尔西今夏在转会市场已经引入了10名球员（其中一人下赛季才加盟），即使星期六（17日）刚将中场乌戈舒库（Ugochukwu）租借给升班马南安普敦（Southampton），目前球队仍有多达42名球员。

球员数量之多，让网上出现许多相关模因（meme），不过切尔西只有28名球员参与了美国之行。马雷斯卡赛前也说，有部分球员被排除在外单独训练，球队体育总监正安排他们的未来，他不会去想太多球员的事。

切尔西目前还在尝试引入新援，他们正和那波利（Napoli）商讨奥斯梅恩（Osimhen）的转会事宜。加拉格尔（Gallagher）、奇尔维尔（Chilwell）、斯特林（Sterling）等人则可能离队。

马雷斯卡：只要有时间就能追上曼市

马雷斯卡在2022年曾是曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）麾下的助理教练。面对球迷的担忧，他赛前说，只要有时间，他们就能追得上曼市等其他强队。

“我们会尝试做到最好，赢得比赛。我们和曼市及其他球队，在这个时候的巨大差别就是时间上的问题。有的球会和主帅合作了八年，只要有时间，我们能缩小差距，希望这能尽快发生。”

切尔西依旧将由上季英超银靴奖得主、前曼市球员帕尔默（Palmer）领衔，以5400万英镑（约9130万新元）加盟球队的边锋内托（Neto）相信也将首发，不过队长里斯·詹姆斯（Reece James）因伤缺阵。

切尔西队内今夏最贵引援内托，上星期天在和国际米兰1比1踢和的热身赛中亮相，向球迷挥手。（法新社）

曼市球员体力有隐忧 罗德里将缺席

曼市的主要隐忧，则是阵中有14名球员在经过了繁忙的上赛季球会比赛后，还参加了欧锦赛。踢了决赛的罗德里（Rodri）、福登（Foden）、沃克（Walker）和斯通斯（Stones）几天前才归队恢复训练，其中西班牙中场罗德里将铁定缺阵，后三名英格兰球员相信也只能替补上阵。

曼市中场大将罗德里今夏为西班牙夺得欧锦赛冠军，是较迟归队的球员之一。（路透社）

在美国之行表现出色的中场小将鲍勃（Bobb）最近腿部骨折，要养伤三到四个月。前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）也已经转会到体育马德里（Atletico Madrid）。目前曼市只引进了巴西边锋萨维奥（Savinho），瓜迪奥拉说他对球队的阵容满意，但不排除还会再买人。

不过就阵容稳定度和默契程度而言，曼市肯定在切尔西之上，马雷斯卡的英超首秀，可能还是要先交学费。