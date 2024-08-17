萨拉赫传射建功 利物浦两球胜伊普斯维奇迎开门红

凭借若塔（Jota）和萨拉赫（Salah）在下半场闪电二连击，“红军”利物浦星期六（8月17日）在英超首轮早场比赛中，客场2比0战胜升班马“拖拉机男孩”伊普斯维奇（Ipswich），为新帅斯洛特（Slot）的首场正式比赛拿下开门红。

伊普斯维奇时隔22年重返英超，他们最著名的球迷兼球队小股东及球衣赞助商、英格兰歌手艾德·希兰（Ed Sheeran）也到场见证。不过由于同一晚他在塞尔维亚有演唱会，因此他在中场休息时离席。

艾德·希兰（右）在赛前接受利物浦名宿克劳奇的访问。（路透社）

伊普斯维奇上半场的发挥相信会让希兰满意，他们四次攻门两次在门框内，但没有难倒红军门将阿利森（Alisson）。红军进攻端则运转不畅，三次攻门都偏出。

伊普斯维奇前锋德拉普（Delap）在第54分钟于禁区内被红军队长范戴克（van Dijk）踢倒，但由于队友戴维斯（Davis）在早前进攻中越位在先，因此裁判没有判给罚球。

伊普斯维奇前锋德拉普（蓝衣）被利物浦队长范戴克踢倒，但由于队友戴维斯越位在先，没能赢得罚球。（法新社）

红军下半场一改上半场低迷展开狂攻，终于在第60分钟打破僵局。右后卫阿诺德（Arnold）以一脚远距离低传撕裂对手防线，萨拉赫无人盯防下低传，让前锋若塔轻松推射破门。

若塔（红衣）为利物浦打破僵局。（路透社）

萨拉赫五分钟后再下一城，他和索博斯洛伊（Szoboszlai）踢出传球配合，后者的回传被对方球员挡了一下落到萨拉赫面前，让他面对门将沃尔顿（Walton）射门得分。这也是萨拉赫第九次在英超首轮比赛建功，成为联赛第一人。

沃尔顿在补时阶段先后扑出萨拉赫和红军替补布莱德利（Bradley）的射门，没有让红军再进球。球队尽管输球，但整体表现可圈可点。

利物浦在后克洛普（Klopp）时代顺利起航，萨拉赫赛后表示，这场比赛并不容易，伊普斯维奇作为升班马的首战在主场进行，球迷们兴致高昂，对红军来说挺困难。

他说：“现在有了新主帅（斯洛特）和新系统，对我们全部人来说挺不一样，我们需要适应……我们不需要对他（斯洛特）施加压力，只要上场踢球，享受比赛，再看最后结果如何。”