奥纳纳平球会加盟最快进球纪录 维拉险胜西哈姆取开门红

（伦敦综合电）凭借奥纳纳（Onana）与杜兰（Duran）的进球，阿斯顿维拉（ Aston Villa）在新加坡时间星期天（8月18日）凌晨的英格兰超级联赛上，客场2比1力挫“铁锤帮”西哈姆（West Ham），以一场胜利开启新赛季。

维拉在上赛季表现不俗，取得积分榜第四的排名，拿下球会41年来的首个欧冠参赛资格。本赛季他们延续上赛季勇态，奥纳纳开赛后四分钟就为客场作战的维拉拔下头筹，帕奎塔（Paqueta）第37分钟在罚球点上为铁锤帮扳平比分，杜兰在第79分钟攻入关键制胜球。

现年22岁的奥纳纳是在本赛季从埃弗顿（Everton）过档维拉，他在第四分钟的进球也扯平了凯文·菲利普斯（Kevin Phillips）在2005年所创下的加盟后最快进球的球会纪录。

维拉中场蒂莱曼斯（Tielemans）在评价这名新队友时说：“他素质很强，也很有自信，今天他都展示出来了。希望他能继续下去，并成为一名更优秀的球员。”

在其他英超赛事上，上赛季亚军“炮兵”阿申纳（Arsenal）主场以2比0击败狼队（Wolves），哈弗茨（Havertz）在球赛第25分钟率先为炮兵取得进球，萨卡（Saka）在第74分钟锦上添花，写下最后的2比0比分。

“太妃糖”埃弗顿则在主场遭遇重创，0比3惨败给布赖顿（Brighton），日本籍中场三笘薫在第25分钟拔下头筹，韦尔贝克（Welbeck）第56分钟锦上添花，阿丹格拉（Adingra）在球赛结束前四分钟攻入比赛的最后进球。

此外，“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）也在主场1比0力挫“圣徒”南安普敦（Southampton）；诺丁汉森林（Nottingham Forest）则在主场1比1踢和伯恩茅斯（Bournemouth）。