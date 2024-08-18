揭幕客战莱斯特 热刺望为冲前四开好头

莱斯特新帅首战就将面对伤病问题，而热刺在索兰克加盟后蓄势待发，客场取胜势在必得，抓住每一分再次冲四。

“狐狸”莱斯特（Leicester）新加坡时间星期一（8月19日）将在新赛季英超首轮中，主场迎战“热刺”托特纳姆（Tottenham），等待新帅史蒂夫·库珀（Steve Cooper）的大概率是一场开门黑。

波斯特科格鲁寻求突破

波斯特科格鲁（Postecoglou）在上个赛季带领热刺在赛季前10轮就拿下26分，但最后竹篮打水一场空。不仅未能赢得任何奖杯，也以两分之差错失联赛积分榜第四，再次无缘欧冠赛场。

热刺今夏不仅以6500万英镑（约1亿1000万新元）的转会费引入前锋索兰克（Solanke），也从瑞典球会尤尔戈登（Djurgarden）引入“天才少年”卢卡斯·伯格瓦尔（Lucas Bergvall）这名年仅18岁的中场。

波斯特科格鲁虽然有了更多选择，但球迷的期待只会更高，这位澳大利亚籍主帅需要在首场比赛取得开门红，尝试复刻上赛季初的表现。他在管理球队方面也有待提升，球队中场比索马（Bissouma）最近就因在社媒发布吸食一氧化氮（nitrous oxide，俗称“笑气”）的视频，被禁止参加揭幕战。

热刺的伤病情况也令人担忧，福斯特（Forster）和理查利森（Richarlison）腿部状况堪忧，上场待定。好在队长孙兴慜之前对阵莱斯特的14场比赛中贡献九个进球与四次助攻，表现值得期待。

44岁的威尔士籍教练库珀曾在2017年率领英格兰夺得U-17世界杯冠军。（路透社）

库珀内忧外患 首秀困难重重

威尔士人库珀在离开诺丁汉森林（Nottingham Forest）后，来到了正经历过渡期的莱斯特。莱斯特在上赛季末的强劲表现帮助他们时隔一年后重返英超，但在季前赛的表现起伏不定，获得两连胜后接连输给了巴勒莫（Palermo）、奥格斯堡（Augsburg）和朗斯（Lens）。此外，库珀还要担心悬于头上的财务违规处罚，这预计要到2025年才能得出结果。

库珀还需面对伤员满营的困境。达卡（Daka）因脚踝手术将缺席数月，队魂瓦尔迪（Vardy）也在恢复中。此外，科迪（Coady）也因腿筋受伤将缺席，托马斯（Thomas）还需面对一次体能测试。莱斯特或需依赖坎农（Cannon）或马维迪迪（Mavididi）中的一位顶上前锋的位置。

鉴于莱斯特缺少两名主要进攻球员，并且在季前赛的最后三场比赛中未能破门，热刺有机会零封对手。这场揭幕战不仅是库伯在莱斯特的首秀也是球队回归英超的首战，但很大概率将是一场开门黑。