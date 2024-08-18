莱万多夫斯基梅开二度 巴塞力挫巴伦西亚

（巴伦西亚综合电）波兰籍前锋莱万多夫斯基（Lewandowski ）梅开二度，巴塞罗那（ Barcelona）在本赛季西甲联赛的首场比赛客场2比1力挫巴伦西亚（Valencia）。

巴塞罗那在这场比赛因为一线队伤员众多，只能由年轻球员补上，莱万多夫斯基赛后表示，为球队的表现感到骄傲。

京多安（Gundogan）、佩德里（Pedri）、加维（Gavi）、阿劳若（Araujo）与德容（de Jong）这些一线队主力都因为受伤而无法出赛，从巴塞罗那青训队出来的20岁中场卡萨多（Casado）迎来一线队的首秀。其他在这场比赛为巴塞披甲上阵的还包括三名17岁球员亚马尔（Yamal）、库巴尔西（Cubarsi）与贝尔纳尔（Bernal）。

巴伦西亚前锋杜罗（Duro）在第44分钟攻入比赛的首个进球，莱万多夫斯基在上半场补时第五分钟扳平比分，并在下半场开始后四分钟在罚球点上为巴塞罗那攻入制胜球。

对于球队能在如此艰难的环境下取胜，莱万多夫斯基说：“在如此艰难的球场，以及我们所面对问题下，以一场胜利开始新赛季是非常重要的。

“我们在开始的前20到25分钟踢得并不好。上半场我们在进攻对方禁区时面临困难，不过随后我们的表现有了很大改善，并且是在有三或四名年轻球员下拿出的好表现。

“如果我们能在队里有这些年轻球员时仍然取得胜利，这表示他们（年轻球员）有着巨大潜力。没有缺乏经验的迹象，他们在控球和无球情况下都踢得很好。我们本来可以以更大的优势获胜，但以一场胜利开始新赛季真是太棒了。”