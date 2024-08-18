全力守护国门20载 “门神”哈山宣布从国家队退役

新加坡男子足球国家队门将哈山·桑尼于新加坡时间星期天（8月18日）下午宣布从国家队退役。今年40岁的哈山曾因六月世界杯外围赛新加坡对泰国的出色发挥，导致泰国无法以更大的比分获胜，中国队从中受益晋级下一圈而备受中国球迷关注。

哈山一共代表新加坡出战115次国际比赛，他在社媒上说，是时候让出位置了。

“虽然我从未觉得自己是顶尖球员，但我从未放弃，在训练和比赛中都尽了全力。现在是时候退到一边，把位置让给年轻的守门员。”

专业态度和运动精神 数次赢得国际关注

哈山目前效力于新加坡本土球会阿比雷斯，他是新加坡联赛第一名也是目前唯一一名助四支不同球队夺冠的球员。自2004年开始守护新加坡国门以来，哈山的专业态度和运动精神几次赢得国际关注。2016年英国《电讯报》（The Telegraph）将哈山选入世界最好的20名守门员，称赞排名第18的哈山的发挥值得关注。

而最近一次受到大量关注则是在今年3月21日进行的世界杯外围赛。哈山在赛中扑出罚球助新加坡主场逼平中国国足。中国网友在赛后开始关注哈山，他在2020年开设的巴东饭（nasi padang，即马来菜饭）摊位“Dapur Hassan”（哈山厨房）引起关注与热议。

三个月后的一个星期二，哈山再次“出圈”。6月11日进行的外围赛中，哈山多次挡出泰国队的射门，间接协助中国队艰难出线。赛后哈山成为中国球迷的“门神”，网友除了涌入个人社媒表示感谢之外，也专程来到新加坡光顾哈山厨房，以示谢意。

更有网友远程扫付费码进行转账，以致摊位的二维码被刷爆，一度被银行暂停使用。之后哈山不仅开通抖音账号圈粉40万人，也受邀来到上海等城市参加活动，成为新加坡足球和社会文化的代言人。

20年如一日的哈山已到不惑之年，他与阿比雷斯的合约将在2025赛季后结束。40岁虽在足球场是“高龄”，但哈山足球外的生活才将开始。