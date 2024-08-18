辛纳伊加双双闯进辛辛那提网球公开赛半决赛

世界男女单打首号球员辛纳与伊加·斯瓦泰克都在第一盘失利后顺利扭转局势。辛纳满血复活将在半决赛对战兹维列夫，伊加险胜米拉·安德列娃将对垒交手多次的阿丽娜·萨巴伦卡。

（辛辛那提综合电）世界首号男女单打网球员辛纳（Sinner）与伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），在新加坡时间星期天（8月18日）的辛辛那提网球公开赛复赛扭转开局落后劣势，顺利晋级半决赛。

辛纳在八强赛先以4比6输掉一盘后，成功反超，在第二和第三盘分别以7比5、6比4获胜，成功击败六号种子俄罗斯网球名将卢布列夫（Rublev）晋级四强。辛纳两个星期前在加拿大公开赛因身体不适输给卢布列夫，这次完成“复仇”。

辛纳的身体状况在之前几个月里因臀部不适、疾病和扁桃体发炎而大打折扣，这也迫使他错过奥运会，但他在第二盘奋起直追获胜，并在第三盘开始时破掉了卢布列夫的发球局。

这场比赛天不作美，赛场出现强风。辛纳说：“今天更加需要集中精神，条件很艰苦，风很大。”

他也补充说：“我在第一盘中没有打出自己的最佳水平，但第二盘有所进步，成功扳平比分。我很高兴今天能获胜。”

辛纳以31个制胜分结束比赛，卢布列夫则出现了47次非受迫性失误。

辛纳将在半决赛对战世界第三的德国好手兹维列夫（Zverev）。兹维列夫以3比6、7比6（7比3）、7比5击败美国选手谢尔顿（Shelton），取得半决赛资格。

兹维列夫与辛纳之前交手五次，兹维列夫赢了四场，其中三场是大满贯赛事，包括去年的美国公开赛。

伊加成功反超闯进半决赛

伊加（图）与米拉展开激战，最终凭借微小优势获胜。（路透社）

伊加在女单赛事中也以4比6丢失第一盘后扭转局势，以6比3、7比5赢下后面两盘，击败俄罗斯小将米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）。

整场比赛用时超过两个半小时，在决胜盘中，米拉前九局取得上风，伊加奋力缩小差距，将比分追成5比5，并最终以7比5获胜。这是伊加在WTA 1000级别赛事中的第30场胜利。

她赛后说：“比赛很激烈，到最后每分都至关重要。获胜绝对不简单。”

她在半决赛中将对战老对手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。阿丽娜在八强赛事中以6比3、6比2直落两盘击败俄罗斯球员柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova）。

两人在过去不到三年内已交手11次，伊加目前以八胜三负占上风。虽然如此，她们之前交手都是在红土场地，因此两人在辛辛那提公开赛的硬地球场上的表现令人期待。

阿丽娜说：“我们每次交手都竞争激烈，我很期待这精彩的一战。”

伊加也补充说：“我们都是具备闯进半决赛、决赛实力的球员，因为我们都付出了很大的努力。我很尊重阿丽娜这个对手。”