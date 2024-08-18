比赛中怒砸球拍 网球名将阿尔卡拉斯道歉

（辛辛那提综合电）西班牙网球名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）为自己在辛辛那提大师赛次圈赛砸球拍的行为道歉。

阿尔卡拉斯在新加坡时间上星期五（8月16日）的辛辛那提大师赛次圈赛中，6比4、6比7（5比7）、4比6输给法国好手孟菲尔斯（Monfils），身为法网和温网冠军的他在比赛中失态，暴露不满情绪，愤怒之下砸球拍。

他隔天在社交平台Instagram上发文道歉：“我想为昨天（上星期五）的态度道歉，真的很不好，这种情况不应该在球场上发生。

“我也是人，当时十分紧张，这种情绪很难控制。我会努力避免这种情况再次发生。”

阿尔卡拉斯：不知道发生了什么 无法控制发球

这是阿尔卡拉斯首次在场上激动得摔拍，他在记者会上也难掩失望，称这是职业生涯中输得最惨的一次。他坦言：“我起初感觉良好，赛前有热身，但上场后感觉完全不一样，不知道发生了什么。我控制不了自己的发球，所以没办法赢下这场比赛。”

他也说：“我有时会想砸拍，但从来没发生过，因为我在那种情况下能控制自己的情绪，而且大多数情况我都能控制住自己，然后在比赛中也能有所改善。”

他坦言，这次无法控制住情绪。“我觉得自己不像在打网球，这真的很沮丧，有几个瞬间，我甚至想离开球场，根本不想继续留在场内，所以对我来说是个很难熬的时刻。”