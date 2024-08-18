点球击败斯图加特 莱沃库森夺德国超级杯

（莱沃库森综合电）上赛季德甲冠军莱沃库森（Leverkusen）在德国超级杯上经点球大战后4比3击败斯图加特（Stuttgart），夺得本赛季的首个奖杯。两队在正赛时间踢成2比2平局。

这场赛事在本地时间星期天（8月18日）凌晨进行，莱沃库森的博尼费斯（Boniface）在第11分钟成功破门，斯图加特的米约（Millot）在仅四分钟之后收复失地。

莱沃库森的特里尔（Terrier）在中场休息前因踢倒德米罗维奇（Demirovic）被红卡罚下，导致莱沃库森少一人作战。

下半场，斯图加特的翁达夫（Undav）率先进球。前锋希克（Schick）在球赛结束前两分钟成功为莱库沃森将比分追至2比2，将比赛带入点球大战。

在点球大战上，斯图加特的克雷齐希（Kraetzig）和姆文帕（Mvumpa）踢失，莱沃库森则成功踢入全部点球。

莱沃库森主教练阿隆索（Alonso）赛后表扬了队伍的团队精神说：“我们即使少了一个人，还是在最后10到15分钟扳平比分，真的不可思议。

“以这样的方式开启这个赛季，我很开心，我们找回了这种精神。”

斯图加特在上赛季德甲取得第二的排名后，本赛季有多名主力离队。该队领队赫内斯（Hoeness）说：“这场比赛之前，我们不清楚自己在这个赛季的定位，所以这场比赛对我们来说，展示了我们在往对的方向前进。”