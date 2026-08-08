（布宜诺斯艾利斯综合电） 阿根廷足总主席塔皮亚（Tapia）强调，阿根廷不会给梅西（Messi）施加压力要求他参加2028年美洲杯，而是将继续让这位超级巨星自行决定何时代表国家队出战。

现年39岁的梅西在刚刚结束的2026年世界杯上展现了非凡的状态，以八个进球和数次助攻帮助阿根廷一路挺进决赛，此后他尚未公开讨论过自己在国家队的未来。

当被问及梅西是否会出战2028年美洲杯时，塔皮亚在接受TyC Sports采访时说：“这完全是他个人的决定。

“我很享受看他在场上比赛；他是本届世界杯的领军人物，就像他参加过的每一项赛事一样。他必须自己感到想踢才行。早在2022年时，我们也不知道他是否会参加2026年世界杯。当时他说自己是‘一场一场来’，而我们随后见证了处于极佳、甚至是最佳状态的他。”

梅西在率队斩获2022年世界杯冠军后荣膺赛事最佳球员。作为2021年和2024年美洲杯冠军得主，梅西已代表阿根廷出场创纪录的207次，并在效力“潘帕斯雄鹰”的21年间攻进125球，是队史第一射脚。

塔皮亚在谈及这位迈阿密国际（Inter Miami）队长时说：“我们应该为他感到骄傲。愿他继续享受足球，愿我们能继续看他踢球，也愿他做出自己认为正确的决定。”

与此同时，塔皮亚希望能说服主帅斯卡洛尼（Scaloni）继续执掌阿根廷教鞭。48岁的斯卡洛尼的合约将于今年年底到期，他在世界杯决赛加时赛0比1不敌西班牙后，曾表示自己将评估未来。

塔皮亚说：“我的A计划、B计划和C计划都是斯卡洛尼，我希望他留任，我们大家都希望他留任。但我必须尊重他的决定，让他好好考虑并做出他认为正确的选择。如果他觉得缺乏必要的动力，或者看不到进一步成功的路径，我不能强行将他留下来。”