（纽约法新电） 1986年世界杯阿根廷击败英格兰的比赛中，马拉多纳（Diego Maradona）攻入备受争议的“上帝之手”进球所使用的足球，预计在本月举行的美国拍卖会上以至少1000万美元（约1279万新元）的价格成交。

马拉多纳当年在阿兹特克体育场举行的八强战中用手将球拍过英格兰门将破门，最终协助阿根廷以2比1赢得比赛。

赛后，这位阿根廷巨星表示他的进球是“有一点马拉多纳的头，加上一点上帝的手”。随后，他带领阿根廷队一路过关斩将夺得当届世界杯冠军。

总部位于得克萨斯州的拍卖公司“Heritage Auctions”预计，这个足球在8月21日至23日以起拍价250万美元展开拍卖后，最终成交价将达到八位数（1000万美元）。

这家拍卖公司的体育业务副总伊姆勒（Imler）告诉法新社：“我认为这绝对是足球运动领域最具历史意义的一个足球。”

他指出，在这场同一比赛中，马拉多纳连过数名英格兰防守球员后的进球、被誉为“世纪最佳进球”的经典瞬间，使用的同样是这个足球。

他说：“攻进的这两个进球都极其经典、令人难忘。”

于2020年11月离世的马拉多纳在这场阿根廷对英格兰之战中身穿的球衣以930万美元的天价成交，是历来最昂贵的足球球衣。

在今年的世界杯半决赛中，这对老对手之间的紧张局势再度升温，南美劲旅阿根廷再次力克对手挺进决赛，不过最终不敌西班牙屈居亚军。

在政治层面，双方长期以来一直围绕福克兰群岛存在主权争议。