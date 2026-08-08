（休斯敦路透电） 得克萨斯州法官已撤销对美国职业篮球赛（NBA）超级巨星哈登（Harden）的一项非法持枪轻罪指控。

现年36岁的哈登于今年6月13日被捕，当时休斯敦警方在他的车中发现了一支未装入枪套的手枪。

这项罪名原本最高可判处一年监禁及最高4000美元（约5280新元）的罚款。

根据法院记录，在哈登完成了一项替代性处分程序（Alternative Resolution Program）后，哈里斯县法官于星期四（8月6日）撤销了此案。

法院文件未提供哈登协议的具体细节，但此类协议通常包含完成社区服务等条件。

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作为11次入选全明星的后卫兼2017-18赛季常规赛MVP，哈登自2009年以探花秀身份进入NBA以来，已代表六支球队出战了1221场比赛（其中1007场首发），场均贡献24.0分、7.3次助攻和5.6个篮板。

哈登在克利夫兰骑士（Cleveland Cavaliers）结束了2025-26赛季。他在今夏早些时候拒绝了其合约中价值4230万美元的球员选项，目前正与骑士就一份多年合约展开谈判。