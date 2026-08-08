（洛杉矶综合电）洛杉矶县法医部在新加坡时间星期六（8月8日）宣布，美国职业篮球赛（NBA）孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）前锋布兰登·克拉克（Brandon Clarke）死于“海洛因和可卡因的联合毒性作用”。

法医部在一份新闻稿中说，已确认上述毒品为克拉克的直接死因，并判定其死亡性质为意外。此外，法医局还将“多种处方药的协同作用”列为导致其死亡的另一项重要关联因素，但并未具体说明涉及哪些药物。

法医部在简短的声明中说：“完整的法医报告将在晚些时候公布。”

今年5月11日晚，29岁的克拉克被发现失去知觉倒在洛杉矶圣费尔南多谷的一处住宅内。法医部称，急救人员在卧室中发现克拉克，并当场宣布其死亡。当时有消息人士称，事发现场发现了麻醉毒品，且没有发现他杀嫌疑。

克拉克的突然离世震惊了整个NBA，尤其是在他度过全部七个职业赛季的孟菲斯。作为一名来自冈萨加大学的首轮秀，克拉克在为灰熊队效力的309场职业比赛中，场均贡献10.2分和5.5个篮板。

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灰熊队在当时的一份声明中说：“布兰登是一位杰出的队友，更是一个高尚的人，他对俱乐部以及整个孟菲斯社区带来的影响将永远不会被遗忘。”

克拉克在2019-20赛季的“年度最佳新秀”评选中位列第四，并在此后逐渐确立队内的核心角色，成为年轻球星贾·莫兰特（Ja Morant）身边一位球商极高、充满活力的得力搭档。然而，近年来他饱受伤病困扰。2023年至2024年间，他因跟腱断裂缺席了整整一年多的比赛，上赛季又因膝盖和小腿伤势仅出场两次。

今年4月，在仍处于伤停期时，克拉克在阿肯色州因超速被警方拦下。根据警方报告副本，警员在车内发现一个装有约1200颗药丸的蓝色旅行包，他随后被指控持有和贩运管制物质。

报告显示，克拉克当时告诉警员，这“只是卡痛叶（kratom）”——一种在美国多个州合法且在部分地区加油站有售的天然植物。然而，卡痛叶在阿肯色州并不合法，克拉克因此被捕并受到起诉。法医局并未说明克拉克去世时体内是否检测出卡痛叶。