（巴伦西亚综合电）在巴西中场布鲁诺·吉马良斯（Bruno Guimaraes）即将转会阿申纳（Arsenal）的消息传得沸沸扬扬之际，纽卡斯尔（Newcastle）体育总监威尔逊（Wilson）星期五（8月7日）说，俱乐部原本并不想卖掉这位队长。

英国媒体在星期三（5日）报道说，“炮兵”阿申纳已就签下这位28岁中场达成价值7500万英镑（约1.29亿新元）的协议。目前两家俱乐部均未正式确认这笔报道中的转会，也未回应媒体的置评请求。

威尔逊在纽卡斯尔位于西班牙的季前训练营接受记者采访时说：“我们并不想出售布鲁诺。出售布鲁诺并不在我们的计划之内。我们所有人——包括管理层和老板们——都不想卖掉他。

“他是我们的队长，对我们至关重要。关于他身价的讨论——对于他这个年龄段的球员来说，这是一笔打破世界纪录的转会费金额。

“但我们必须权衡的是，布鲁诺非常客气且诚恳地向我们表达他想离队并寻求新发展的意愿。”

吉马良斯于2022年1月从法甲里昂（Lyon）加盟“喜鹊”纽卡斯尔，迄今已代表这家英超俱乐部在各项赛事中出场195次，攻进31球。

他在2025年以队长身份率领纽卡斯尔问鼎联赛杯冠军，打破俱乐部漫长的国内赛事冠军荒。

威尔逊说：“我们完全不能说（这笔转会）是我们今夏策略或规划的一部分，事实并非如此。但我们必须保持灵活性，并对发生的事情做出反应。

“我们的计划里可能原本想签下某位球员，但没能成功，于是我们转向下一个目标。对此我们只能坦然面对。”

在安东尼·戈登（Anthony Gordon）、桑德罗·托纳利（Sandro Tonali）以及主帅埃迪·豪（Eddie Howe）相继离队后，吉马良斯的离开对纽卡斯尔而言无疑是又一次重创。

纽卡斯尔将在8月23日的英超揭幕战中迎战利物浦（Liverpool）。