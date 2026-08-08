（多伦多法新电）女子网球世界第二的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）星期五（8月7日）在WTA1000级别的多伦多大师赛中继续挺进；世界第五的俄罗斯新星米拉·安德列娃（Mirra Andreeva）则意外不敌东道主选手莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez），止步32强。

在位澳网冠军、哈萨克斯坦好手伊莲娜以6比2、7比5击败美国华裔女将李吉妮，晋级16强。整场比赛只用时90分钟，伊莲娜在六个破发点中把握住了五个，同时挽救对手四个破发点中的两个。

她将在16强赛中对垒俄罗斯选手柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova）。后者以7比5、6比7（3）、6比2击败澳大利亚选手玛雅·乔因特（Maya Joint）。

莱拉：保持积极强势和耐心是获胜关键

30号种子莱拉更是以80分钟就以6比1、6比4击败米拉，终结她对阵世界前十球员的七连败。

莱拉上一次击败如此高排名的对手，是在去年华盛顿站夺冠途中战胜当时世界第四的美国好手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。

赛后谈到获胜关键，莱拉说：“保持积极、保持强势，同时也要有耐心。

“比赛一开始有很多长回合，这对我来说很关键，我需要坚持下去，相信自己的能力，并在整场比赛中坚持自己的打法。”

这位加拿大选手在一发得分中拿下27分中的24分，并在对手二发中赢下23分中的17分。米拉全场出现34次非受迫性失误，仅有17个制胜分。

莱拉接下来将迎来四次大满贯冠军、日本名将大坂直美。后者以6比1、6比2击败比利时好手埃利斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）。

上届男单冠军谢尔顿保住卫冕希望

在蒙特利尔举行的男单32强赛中，上届冠军、五号种子的美国选手谢尔顿（Shelton）在比赛中发出八记爱司球（Ace），并在第二盘打出三个“love game”（对手一分未得的发球局），以6比3、6比2轻松击败比利时选手伯格斯（Bergs），晋级16强。

由于前四种子因为各种原因已不在签表中，因此作为五号种子的谢尔顿成为这项赛事目前排名最高的男单选手。

值得一提的是，这是谢尔顿在本季的赛事中第一次打进16强。

接下来，他将与巴西新星丰塞卡（Fonseca）争夺八强席位。后者以7比6（6）、6比3击败九号种子的挪威球员鲁德（Ruud）。