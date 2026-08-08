（首尔路透电） 在媒体报道指韩国足球总会十多年前在外籍裁判来韩执裁国际赛事期间向他们提供“性服务”后，韩国足总星期六（8月8日）公开发表声明道歉。

韩国广播电视台JTBC在星期四报道称，韩国足总曾在2011年和2012年期间多次向外籍裁判提供此类服务，包括在他们赴韩执裁2014年世界杯外围赛以及2012年伦敦奥运会外围赛期间。

韩国足总在一份声明中说：“对于国会听证会、前所未有的搜查与调取证据行动，以及关于十多年前许多内部人员甚至都不知情的事件报道所引发的各种争议与关切，我们致以深切的歉意。”

JTBC在新闻报道中引用了体育部在2016年的一项调查，这个调查发现韩国足总在2011年3月至2012年3月期间，先后七次向外籍裁判提供不当招待，其中包括前往按摩院，且相关费用中包含了性服务的开支。

韩国足总未立即对寻求进一步评论和细节的电邮做出回应。

延伸阅读 阿根廷足总或涉数亿美元洗钱案 FBI展开调查

韩国足总在声明中说：“足总明确表示，此类不当行为或使用公司信用卡为这类行为付费的情况，目前绝不存在。”

这一丑闻使得韩国足总雪上加霜，此前他们已因前国家队主帅洪明甫的选拔流程争议而面临严格审查。

首尔警方告诉路透社，警方已在星期四针对洪明甫任命的调查，而突击搜查了韩国足总的办公室搜证。

洪明甫曾于2013年至2014年执教韩国国家队，随后于2024年重掌教鞭。在韩国足总放弃了长达数月的外籍教练筛选、仅在一次简短会面后便选择洪明甫后，这个任命引发了强烈质疑。

在韩国队于世界杯小组赛惨遭淘汰铩羽而归后，这一争议再次浮出水面。