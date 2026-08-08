（纽约综合电）随着围绕跨性别运动员是否应该被允许参加女子体育运动的讨论持续升温，美职女篮球员协会（WNBPA）在新加坡时间星期六（8月8日）发表声明，拒绝被卷入政治“角力”中。

声明中写道：“WNBPA代表着200多名有着不同生活经历、文化背景、生活方式和个人观点的个体。我们拥抱正义、公平、多样性和包容性。

“正是这些价值观将我们工会凝聚在一起，使我们能够在保护女子体育运动的同时，推动变革性的改变。对任何个人或群体的仇恨、虐待和妖魔化——包括跨性别者，只会加剧恐惧、分裂和伤害。”

声明强调：“我们将继续进行艰难的对话。但我们绝不当政治棋子。”

索菲言论得政治人物支持

虽然声明没有具体点名，但这一话题因印第安纳狂热（Indiana Fever）后卫索菲·康宁汉姆（Sophie Cunningham）在今年7月发表的言论愈演愈烈。当时，她在接受ESPN采访时认为跨性别女性不应该被允许参加女子体育运动。

康宁汉姆告诉ESPN说：“我收到了很多负面反馈，指责我仇视跨性别者。我的反应是，我压根没说过那样的话。

“我觉得我是来传递爱的。但我也认为，爱伴随着真相和诚实。我想保护更衣室里的年轻女孩，或者体育运动中的年轻女孩，她们不应该被迫与生理上的男性进行竞争。”

此后，包括美国总统特朗普和副总统万斯在内的多位政治人物，都对康宁汉姆的言论表示了支持。

Minnesota Lynx coach Cheryl Reeve is wearing a "Trans Kids Belong' T-shirt to protest Sophie Cunningham...



Sophie is getting HEAVILY BOOED every time she touches the ball. pic.twitter.com/duhkYq8uZI — BrickCenter (@BrickCenter_) August 2, 2026

WNBA球员教练意见不同

然而，WNBA的许多人并不认同康宁汉姆的观点。她所在的狂热队主教练斯蒂芬妮·怀特（Stephanie White）、明尼苏达山猫（Minnesota Lynx）主教练谢丽尔·里夫（Cheryl Reeve），以及2026年全明星球员加比·威廉姆斯（Gabby Williams）都发表了公开言论，对WNBA的包容性表示欢迎。

威廉姆斯在星期四（6日）说：“围绕跨性别运动员以及他们能参加什么比赛，目前有很多讨论，无论是作为队友还是对手，我都随时欢迎跨性别运动员。我不认为这在世界上是一个问题，这只是某些人用来攻击跨性别者的另一种方式罢了。”

篮球并不是唯一一个在努力应对这一热议话题的体育项目。路透社本周早些时候报道，国际女子网球协会（WTA）已经修改了其准入政策，将要求所有参赛选手进行一次性的SRY基因（性别决定区Y基因）测试，以确定其参赛资格。

WTA此前的政策规定，只要跨性别女性的睾酮水平在连续两年以上的时间里保持在特定阈值以下，就被允许参加比赛。