我国三届东运会巴西柔术金牌得主林天润，星期五（8月7日）在2026年世界柔术锦标赛男子69公斤以下级别比赛中，连续两年斩获银牌。

这项从8月1日进行至8月9日的赛事在阿布扎比举行，24岁的林天润一路过关斩将，星期五来到决赛后对垒阿联酋选手奥马尔·阿尔法德利（Omar Alfadhli）。比赛十分胶着，在双方2比2战平的情况下，奥马尔凭借一个“优势分”险胜林天润夺冠。

以“优势分”获胜也可以理解为：差一点得分次数更多的一方取胜。

林天润的下一个重要比赛是9月19日至10月4日举行的爱知—名古屋亚运会。他在三年前的杭州亚运会男子69公斤以下级别复赛中败给韩国选手朱盛贤后，通过复活赛成功进入铜牌战。可惜的是，他在铜牌战中以0比2不敌哈萨克斯坦选手阿尔季亚尔，遗憾无法收下铜牌。

为了弥补上届遗憾，就读于南洋理工大学李光前医学院的林天润在约一个月前结束大四的课程后，毅然做出休学一年的决定，以好好备战亚运会。他告诉《联合早报》：“要兼顾学业与训练，真的非常困难。

“这次我会尽自己最大的努力，如果能将奖牌带回家就太好了。”

谈到连续两年夺得世锦赛银牌，林天润说：“我非常开心，但我觉得还有很多工作要做，也还有需要解决的问题。”

他补充道：“经过多年的比赛，我意识到成绩只是不断变强的副产品，而不是最主要的目标。对我而言，这只是我训练周期的一部分，是一次很好的经历，我从中学到了很多，也会回去继续解决更多的问题、不断提升自己。”

和三年前的自己比较，林天润认为自己进步不少，但来自各方面的竞争也更激烈。他最后说，会尽最大的努力备战亚运会，并相信上天的安排。