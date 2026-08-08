（卡利综合电）人气已急速下滑的国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino），现在又陷入一起丑闻。

据《每日电讯报》星期五（8月7日）的一篇重磅报道，因凡蒂诺在担任欧洲足联秘书长期间，曾与一名女员工有不正当关系，而欧足联随后向这名女子支付一笔“封口费”。

该女子获六位数‘封口费’

报道称，这名女子在这段关系结束后获得一笔六位数金额的款项。

据称，已婚并育有四个女儿的因凡蒂诺，在两人关系期间还将这名初级员工提拔至管理岗位。此外，那名女子离开欧足联后，她的MBA学费也由欧足联承担。

欧足联在声明中写道：“我们已知悉这些指控，并确认向相关人员支付离职补偿，同时承担其在当地商学院攻读MBA课程的费用。相关支付符合当时适用于离职员工的条例。

“自2016年以来，这些条例已被收紧，目前适用于所有员工的新规已符合现代高规格组织的标准。”

因凡蒂诺于2000年加入欧足联，工作16年后于2016年2月出任国际足联主席。目前尚不清楚这段关系发生的具体时间，但报道称应是在他2009年升任秘书长之后。

时任欧足联主席普拉蒂尼（Platini）据称曾就此不当关系质问因凡蒂诺，随后双方达成协议，由那名女子离职并获得补偿。

不过，国际足联方面已否认相关指控。一名发言人说： “国际足联主席因凡蒂诺强烈否认这些指控，这些说法完全不属实。任何关于不当行为或违反规章的暗示都是诽谤。



“无论是在欧足联还是国际足联，从未有员工就因凡蒂诺的行为提出投诉，因为根本不存在相关事件。

“所有涉及员工的公司决策，包括离职和补偿方案，均经过适当管理层批准，并符合相关规定。”

这一爆料正值因凡蒂诺因推动世界杯私有化失败而饱受批评之际。他此前提出将世界杯在内的国际足联赛事出售的计划，遭到广泛反对与批评。

仍获大部分南美足总支持

不过，支持他的还是大有人在。他星期五访问哥伦比亚期间，就得到多位南美足坛重要人物的支持。

因凡蒂诺星期五一早抵达哥伦比亚城市卡利，出席右翼总统德拉埃斯普里埃利亚（de la Espriella）的就职典礼。

尽管南美足联（CONMEBOL）星期四（6日）曾说，对国际足联“多次单方面采取行动”感到担忧。不过，在星期五被哥伦比亚媒体问及时，南美足联主席多明格斯（Dominguez）却说：“我们不能忽视因凡蒂诺所做的大量工作。

“我们必须通过对话继续为足球努力，并不需要在所有问题上都完全一致。”

继星期四（6日）阿根廷足总和巴拉圭足总表态支持后，因凡蒂诺星期五又获得委内瑞拉和厄瓜多尔两大南美足总的支持。