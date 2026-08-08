我国乒乓球组合周哲宇／蔡劭恒星期六（8月8日）在世界乒乓球职业大联盟（WTT）万象（老挝）支线赛的男双决赛中，以3比2险胜世界排名第九的法国组合埃斯特班·多尔／弗洛里安·布拉索（Esteban Dorr／Florian Bourrassaud），夺得冠军。

这场决赛非常激烈，世界排名第54的我国组合在以11比9拿下第一局后，第二局被对手以11比3强势扳平。之后两局上演了几乎同样的戏码，在周哲宇和蔡劭恒以11比8重夺领先权后，法国组合又以11比1轻松追平比分。我国组合关键时刻在决胜局把握住机会，以12比10拿下比赛，取得他们作为一个组合以来的首个WTT赛事冠军。

这是25岁的蔡劭恒第一次打入WTT赛事的决赛，30岁的周哲宇则在今年1月的多哈站与年龄只有自己一半的15岁小将黎明映携手夺得混双亚军。

周哲宇在受访时说：“这是我和蔡劭恒搭档以来，第一次赢得冠军。我们感到非常高兴。虽然这是一场对阵实力非常强劲对手的艰难比赛，但我们全力以赴，在比赛中不断互相鼓励、彼此信任。”

蔡劭恒异口同声地说，这场胜利来之不易。他说：“我们对阵的是世界双打排名前10的选手，而我在几天前的单打比赛中还受了点伤。我为自己和周哲宇的表现感到非常骄傲。尽管我们在第二局和第四局输得比较惨，但我们还是坚持拼到最后。我们告诉自己要调整心态，一分一分去拼，最终成功把冠军带回来。

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“我们希望接下来能更加努力，不仅拿下这第一个冠军，还能赢得更多的荣誉。”

周哲宇与蔡劭恒搭档已有一段时间，包括去年的曼谷东运会，他们也一同出战男双项目，但最终在半决赛中不敌马来西亚组合，与奖牌擦肩而过。

我国乒队两个多星期夺两项WTT赛男双冠军

值得一提的是，这是我国男双组合在短短两个多星期内，于两项不同的WTT赛事中登顶。在此之前，我国年轻组合黎定龙／杨泽艺在7月23日举行的WTT乌兰巴托（蒙古）支线赛中夺冠。

周哲宇／蔡劭恒也是继“雄狮”新加坡国家足球队和巴西柔术选手林天润后，在国庆日前夕为新加坡提前送上61岁生日礼的运动员。