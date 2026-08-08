（珀斯法新电） 意甲冠军国际米兰（Inter Milan）星期六（8月8日）在澳大利亚珀斯举行的热身赛中，以2比1击败尤文图斯（Juventus），翼将迪马尔科（Dimarco）延续了他强劲的季前赛状态，法国中场迪乌夫（Diouf）也为国米攻入一球。

在5万零325名球迷的注视下，28岁的迪马尔科于第20分钟首开纪录；随后，23岁的迪乌夫在下半场第62分钟扩大了国米的领先优势。

尤文前锋孔塞桑（Conceicao）在第85分钟破门得分，但还是无法为球队挽回败局。

迪马尔科目前渐入佳境，在此前星期三于同一场地1比1战平同城对手体育米兰（AC Milan）的比赛中，他同样攻进了球队的唯一进球。

而新援门将普罗维德尔（Provedel）在继对阵体米发挥出色后，本场比赛保持零封，直到下半场中段被替换下场。

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上赛季意甲仅排名第六的尤文此前在季前赛中保持不败，其中包括星期三在香港以1比0击败切尔西（Chelsea）。

尤文将于8月11日在珀斯迎战意乙球队巴勒莫（Palermo），结束其澳大利亚之旅；而国米则将于8月15日在巴里与贝蒂斯（Real Betis）进行季前收官战。

新赛季意甲联赛将于8月22日正式拉开帷幕。