（布宜诺斯艾利斯路透电） 阿根廷足球巨星利昂内尔·梅西（Lionel Messi）的家人向路透社确认，他的父亲豪尔赫·梅西（Jorge Messi）在与病魔斗争许久后，于星期五（8月7日）晚间在阿根廷罗萨里奥（Rosario）的诊所病逝， 终年68岁。

梅西家族说，豪尔赫在生命的最后几个月里频繁往返于家乡罗萨里奥的医疗中心与住家，妻子塞莉亚（Celia）以及子女罗德里戈（Rodrigo）、马蒂亚斯（Matias）和玛利亚·索尔（Maria Sol）一直守护在他身旁。

梅西在世界杯结束后抽空陪在父亲身边，随后重返他效力的迈阿密国际（Inter Miami），并于一周前重新代表球队上场比赛。

从梅西早年的巴塞罗那（Barcelona）生涯开始，豪尔赫便在整个职业生涯中一路陪伴左右。他不仅是梅西至关重要的精神支柱，还曾担任他的经纪人好几年。

这位足球巨星此前曾说：“从我很小的时候起，我就总是需要我父亲的认可。每场比赛结束后，我都会问他对我踢得怎么样有什么看法。”

在世界杯期间，这位阿根廷国家队队长在首场对阵阿尔及利亚的比赛中上演帽子戏法，并在庆祝他的第一个进球时忍不住掉下了眼泪。

随后在新闻发布会上，梅西解释说他在经历了“艰难与复杂”的几天后，流泪是因为“与足球无关的事情”。

几天后，梅西家族就豪尔赫的健康状况发表了一份声明，告知公众他正在接受治疗。