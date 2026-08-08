2026年亚细安足球锦标赛四强星期六（8月8日）全部出炉，在小组赛收官战中战胜缅甸的泰国，最终以四战全胜的战绩登顶B组，成为“雄狮”新加坡国家队在半决赛中的对手。四强首回合将在下星期六（15日）于惹兰勿刹体育场打响。

B组在星期六晚同时进行最后两场小组赛。世界排名第94的泰国在曼谷拉加曼加拉国家体育场中，凭借两个罚球以2比0战胜缅甸。泰国小组赛全胜收下12分登顶B组，将面对星期五（7日）1比1主场逼平印度尼西亚后，以A组次名出线的新加坡。

泰国是亚细安锦标赛的七冠王，上届闯入决赛后不敌越南，屈居亚军。尽管世界第148名的雄狮也是四届亚细安锦标赛冠军，但新加坡上次闯入决赛还要追溯到2012年，当时以3比2的总比分击败泰国夺冠。新加坡上届则不敌最终的冠军越南止步半决赛。

据统计，自14年前的决赛胜利后，新加坡已经在各项赛事中吞下对阵泰国的八连败。近18场比赛中，泰国赢下13场，新加坡只拿到三胜两平的战绩。而最近一次交手——去年11月份进行的友谊赛，新加坡以2比3输球。

考虑到半决赛为主客场两回合赛制，雄狮若想要淘汰夺冠热门泰国，时隔14年重返决赛，须把握住主场首回合的良机，争取占得先机。

另一场比赛中，马来西亚在吉隆坡体育场仰赖前锋帕维特兰·古纳兰（Pavithran Gunalan）在第16分钟的破门，以1比0击败菲律宾，手握9分拿到B组次名。马国因此会在半决赛中对阵A组头名、上届冠军越南。

落败的缅甸和菲律宾，与四战全败垫底的老挝一同出局。