（多伦多综合电）WTA1000多伦多网球公开赛于新加坡时间星期天（8月9日）凌晨展开第四轮角逐，世界第一兼头号种子阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）与世界第三的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）都在16强赛中意外告负，遗憾止步；前世界第一伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）顺利晋级八强。

拥有四个大满贯冠军的白罗斯名将阿丽娜，正为美网冲刺三连冠蓄力，不料，在多伦多苦战2小时29分钟后，以6比7（3）、6比4、4比6不敌俄罗斯16号种子叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃（Ekaterina Alexandrova）。

阿丽娜首盘在抢七中失利。虽然她在次盘扳回一城，但在决胜盘第10局迎来生死考验。她虽依靠发球挽救两个赛点，但随后反手出界，紧接着送出全场第七次双误，抱憾告负。

叶卡捷琳娜赛后说：“面对她，你整场比赛都不会有太多机会。第二盘结束后，我以为胜利已经离我远去。今天我尽量保持进攻性，冒最大的风险去创造机会，事实证明这在心理层面给了我很大帮助。”

她将在八强赛中对阵乌克兰名将叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina），后者以6比2、6比4淘汰美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

全场比赛，阿丽娜出现七次双误，一发成功率也只有55%。她本赛季还没有拿到一个大满贯的冠军，虽然是世界第一，但以她现在状态，要想在美网卫冕，任重而道远。同时，如果仅落后阿丽娜494分的伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）夺冠的话，阿丽娜将让出世界第一宝座。

杰西卡遭戴安娜横扫出局

同日另一场比赛中，俄罗斯22岁左手将戴安娜·施奈德（Diana Shnaider）仅用时73分钟，便以两个6比3横扫杰西卡。

戴安娜八强赛的对手将是波兰七号种子伊加。这名法网四冠王当天在先失一盘的劣势下，以3比6、6比1、6比2逆转乌克兰10号种子玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）。伊加在后两盘保住全部发球局并救下九个破发点，展现出强大韧性。