新加坡前乒乓球国手于梦雨星期天（8月9日）在社交媒体上分享喜讯，宣布自己喜获龙凤胎，并形容这是“最棒的国庆礼物”。

她在Instagram写道：“人生新篇章，一次开启两个。我们最棒的国庆礼物。”

36岁的于梦雨在星期四（6日）诞下龙凤胎。她接受《联合早报》采访时分享自己初为人母的心情，说第一次把两个宝宝抱在怀里时很感动，当下人生有了新的意义。

她说：“从运动员到妈妈，我觉得最大的变化是，人生的重心发生了改变。以前更多是为自己的梦想和目标拼搏，现在心里多了两个最重要的人。以前我会很在意比赛的输赢和成绩，现在会觉得，只要他们健康、快乐地长大，就是我最大的‘胜利’。”

从运动员到妈妈是不一样的挑战

过去于梦雨面对的是奥运会和世界大赛，现在面对的是两个宝宝，她觉得这两种是不一样的挑战，但同样都需要坚持。

“面对奥运会和世界大赛，我知道对手是谁，也知道比赛什么时候结束，可以提前训练、制定计划。但面对两个宝宝，真的没有‘训练计划’可以完全准备好。

“运动员时期，我追求的是更快、更高、更强；现在，我更希望自己能够有耐心、有爱，也能够陪伴他们一步一步成长。”

于梦雨也坦言，她在运动员时期会给自己设定非常具体的目标，比如参加什么比赛、取得什么成绩、突破什么排名。成为妈妈之后，她依然还会有目标感，只是目标不再只是关于自己。

“现在我希望自己能够成为孩子们可以依靠的人，也希望在工作和家庭之间找到一个好的平衡。同时，我也希望他们以后能够看到妈妈曾经为了梦想努力过，并且一直保持对生活的热爱。”

于梦雨在2022年结束长达16年的运动员生涯。效力国家队期间，她是我国女子乒乓球队的主力成员。2010年，她与冯天薇、孙蓓蓓、王越古和李佳薇携手，在莫斯科世界乒乓球锦标赛女团决赛击败当时志在九连冠的中国队，缔造新加坡乒乓球历史上的辉煌一幕。

于梦雨也曾两度征战奥运会，并在2021年举行的东京奥运会女单项目取得第四名。奥运会结束后，她接受了颈部手术。随后，她于2023年进入南洋理工大学攻读高级公共管理硕士学位，并于一年后顺利毕业。

目前，于梦雨在新加坡体育理事会工作。

未来不会强迫孩子打乒乓球

于梦雨未来会让孩子接触乒乓球，但不会强迫他们一定要打乒乓球。乒乓球在她的职业生涯教会她坚持、自律、面对失败，以及永远不要轻易放弃，她希望他们有机会体验这些。

“如果他们以后喜欢乒乓球，甚至真的想成为运动员，我一定会支持他们。但我不会要求他们走我的路。我会告诉他们，可以选择自己真正喜欢的事情。因为我自己曾经为了梦想努力过，所以我知道，能够选择自己热爱的事情并为之努力，是一件非常珍贵的事情。”

消息发布后，许多我国运动员也留言送上祝福。羽毛球夫妻档许永凯和陈薇涵均留言“恭喜”。

新加坡乒乓球总会也在脸书发文写道：“恭喜前国家队员于梦雨和家人迎来可爱的龙凤胎，母婴平安！

“从代表新加坡征战世界最高水平的赛场，到开启人生中这段美好的新篇章，我们很高兴看到于梦雨迎来成为母亲的喜悦。祝愿于梦雨、龙凤胎宝宝，以及一家人身体健康、幸福美满。”

于梦雨最后说：“对我来说，这也是人生新的赛场。以前我面对的是世界大赛和奥运会，现在我的两个小宝宝就是我每天面对的两个‘小对手’——虽然他们不会给我奖牌，但他们每天都会给我一个全世界最珍贵的笑容。

“我想，这应该是我人生中最幸福的一场比赛。”