（苏黎世路透电）国际足联星期六（8月8日）谴责有心人士正在持续、有组织地试图削弱国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）的领导地位，并强调任何挑战其领导权的行动，都必须遵循国际足联章程及民主程序。

因凡蒂诺此前提出通过出售世界杯及其他赛事商业权益的部分股份的计划告吹后，他的领导地位正陷入日益激烈的争议。

包括欧洲足联在内、各国足总，以及国际足联高级官员都批评因凡蒂诺，导致外界要求后者辞职。

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election… — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

国际足联星期三（5日）在摩洛哥召开危机会议，重申对因凡蒂诺的支持。不过因凡蒂诺星期六又被英国《每日电讯报》爆料，指他在担任欧洲足联秘书长期间，曾与一名女下属有不正当的亲密关系，欧洲足联还在这名女子离职后支付了一笔六位数款项。 因凡蒂诺否认相关指控，国际足联称有关说法毫无根据。

他们在这则报道刊登后发文告维护因凡蒂诺的领袖地位。他们没有说明所指的“试图削弱因凡蒂诺”的人士是谁，也没有具体说明所针对的是哪些报道或指控。

国际足联写道：“那些没有获得国际足联成员协会支持的人，不应试图通过指控、暗示或错误信息，来取得他们无法通过国际足联民主程序获得的结果。”

国际足联表明，近期的报道包含“未经证实的说法以及明显虚假的指控”，这些涉及国际足联及他们的主席，并强调会“直接且有力地”反驳不准确或具有误导性的报道。

国际足联还说，任何有关主席选举的程序，只要不符合国际足联章程、民主程序及治理框架，他们都不会支持、协助或容忍。

“国际足联主席是由国际足联成员协会民主选举产生，目前仍获得成员协会的授权并继续履行职务。”

国际足联内部支持出现分歧

星期三在摩洛哥举行危机会议后，国际足联就处理这项商业权益计划向211个成员协会道歉，并表明领导层已重申对因凡蒂诺的“全力支持”。

这场风波已为因凡蒂诺争取第四个主席任期的竞选蒙上阴影。国际足联大会将于明年3月在摩洛哥举行，目前尚未出现明确的挑战者。

欧洲足联已经表明不再信任因凡蒂诺。挪威足协主席丽丝·克拉韦内斯（Lise Klaveness）星期五（7日）也要求因凡蒂诺辞职，称他已经失去治理国际足联所需的机构信任。

不过，在国际足联的211个成员协会中，因凡蒂诺仍拥有相当大的支持。非洲足联（CAF）星期四（6日）一致支持他；南美足联（CONMEBOL）则反对任何没有经过全体国际足联成员投票、便试图罢免因凡蒂诺的行动。

虽然中北美洲及加勒比海足联（CONCACAF）已要求对因凡蒂诺的主席任期进行“全面检讨”，但隶属CONCACAF的墨西哥足球总会表示支持因凡蒂诺。

他们说：“对于任何在这一制度框架之外召集的程序，墨西哥足协既不会承认，也不会批准。”