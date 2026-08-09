（迈阿密综合电）在队长梅西（Messi）因父亲离世缺席的情况下，美国职业足球大联盟（MLS）劲旅迈阿密国际（Inter Miami）于新加坡时间星期天（8月9日）举行的北美联赛杯小组赛中，主场以1比2不敌墨西哥球队蒙特雷（Monterrey），无缘二连胜。

比赛开始前，全场屏息默哀一分钟，向梅西的父亲豪尔赫·梅西（Jorge Messi）致哀。豪尔赫日前在阿根廷病逝，享年68岁。梅西已于星期六（8日）晚飞抵家乡奔丧。迈阿密国际在官方声明中说：“我们的心与队长及整个梅西家族同在。”

德保罗破门举球衣致敬

虽然缺少了进攻核心，但迈阿密国际仍在第32分钟率先打破僵局。中场德保罗（De Paul）劲射破门，为球队取得1比0领先。进球后，德保罗脱下自己的7号球衣，露出里面穿着的10号球衣，以此向远在阿根廷的战友梅西表达支持与慰问。迈阿密国际也将一球优势保持至半场结束。

易边再战，客队蒙特雷迅速展开反扑。第47分钟，比利时前锋库伊珀斯（Cuypers）建功，将比分扳为1比1。随后比赛陷入胶着，直到第90分钟，乌拉圭前锋罗西（Rossi）完成绝杀，帮助蒙特雷以2比1逆转取胜。

迈阿密国际在小组赛首轮以4比2击败体育圣路易斯（Atletico San Luis），目前一胜一负。他们将于新加坡时间星期四（13日）上午出战小组赛最后一个对手莱昂（Leon），力争淘汰赛资格。