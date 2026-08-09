相比起11人制足球，新加坡在五人制足球（futsal）上的发展较为欠缺，落后其他东南亚国家。为了提升这项运动的水平，相信是本地首家提供结构化五人制足球发展路径的“狮子五人制足球学院”（Lions Futsal Academy），星期天（8月9日）在国庆日这天于*SCAPE正式成立。

在东南亚运动会上，新加坡从没参加过六次作为赛事项目的五人制足球，这个项目也不是新加坡足球总会侧重的部分。和五人制足球类似的全国街头足球联赛，从1995年举办后，在2019年后停办。

为了振兴这个比11人足球节奏更快、更考验团队配合的项目，活跃于本地五人制足球运动的关伟杰作为联合创办人之一开办了这所新学院，并邀请新加坡足球传奇范迪阿末（Fandi Ahmad）作为特别嘉宾出席了启动仪式。

学院面向6岁至16岁的年轻球员，提供符合不同年龄阶段特点的训练，旨在提升球员技术能力，同时培养他们的自信心、纪律性、团队合作精神和品格。

虽然此前也办过其他五人制足球学院，但关伟杰这次提供全方位发展渠道，培育我国五人制足球人才。他所成立的Singa Tattico队明年将正式加入马来西亚五人制足球职业联赛，在学院表现出色的小球员也有机会被邀请加入Singa Tattico的19岁以下（U19）队，进一步发展他们的五人制足球之路。

范迪阿末（左）在活动上寄语小球迷。（主办方提供）

约50名小球员、他们的家长和五人制足球社群成员也一同出席了启动仪式，小球员们也参加了考验他们控球、传球、敏捷性、决策能力和射门的挑战活动。

范迪阿末：盼我国未来能出战五人足球世界杯

范迪阿末也和小球员们交流，他说：“看到这么多年轻球员享受其中，并对五人制足球展现出如此热情，真的非常美好。在这个年龄阶段，孩子们需要打好扎实的基本功，但也应该被鼓励去享受乐趣、结交朋友，并真正爱上五人制足球和足球。

“五人制足球有很大的发展潜力，我也希望在不久的将来，能看到新加坡国家五人制足球队参加五人制足球世界杯。”

关伟杰则说：“五人制足球是一种令人兴奋的方式，能帮助孩子们发展技术能力、快速思考，并学习如何作为团队合作。

“我们希望帮助他们成长为自信且坚韧的人。选择在国庆日启动学院，让这个时刻格外有意义，因为我们庆祝的不只是这项运动，也是在庆祝这些未来有一天可能代表新加坡出战的年轻球员。”