（东京综合电） 被指在执裁期间接受韩国足球总会（KFA）安排的“性服务”，日本足球协会（JFA）正式对四名涉案日籍裁判展开调查，并承诺公开调查结果。

韩国媒体MBC日前引述韩国文化体育观光部2016年的审计报告披露，韩国足球总会曾在2011年至2012年间，使用法人信用卡为约10名外籍裁判买单，安排他们在首尔和蔚山等地的按摩店接受不当服务。这批裁判当时共执裁了七场在韩国举行的国际赛事，其中包括三场世界杯和奥运会预选赛。

报道指出，2012年世界杯亚洲区第三轮预选赛韩国对阵科威特的比赛中，执裁的四名日本籍裁判中，有两人曾接受“性招待”，其中一名裁判目前仍在日本足协裁判委员会担任高管。

这一丑闻令韩国足球总会的名誉雪上加霜。韩国队在2026年美加墨世界杯止步小组赛后，主帅洪明甫辞职，警方也因其聘任程序问题突击搜查了韩国足总总部。

韩国足总已于新加坡时间8月8日发表声明向公众致歉，承认“陷入极其可悲的境地”，且并未否认指控，仅表示此类行为如今已不再发生。日本足协则强调将彻查此事，回应外界关切。