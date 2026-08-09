世界乒乓球职业大联盟（WTT）横滨冠军赛星期天（8月9日）落下帷幕，张本兄妹张本智和与张本美和分别在男单和女单夺冠，这是他们第二次在同一站赛事一同夺冠。

在2024年8月举办的WTT常规挑战赛突尼斯站中，张本智和与张本美和分别夺得男单和女单冠军，实现两人在成人国际赛场上的首次一同夺冠。

前日乒一姐、世界冠军石川佳纯现身横滨冠军赛现场，担任开球嘉宾。女单决赛率先进行，18岁的张本美和对垒上届冠军、中国的陈幸同（29岁）表现出色，积极主动组织进攻，最终以4比2（13比11、11比7、9比11、11比9、1比11、11比7）拿下胜利。

What a way to win it in front of the home crowd! 🏆👏



In top form from start to finish, the home favourite takes down Defending Champion Chen Xingtong 4-2 to claim the #WTTYokohama title!#TableTennis pic.twitter.com/5hhpTBDnRo — World Table Tennis (@WTTGlobal) August 9, 2026

这是赛会头号种子张本美和在本站比赛击败的第三个中国选手，她在半决赛和16强分别击败王艺迪和陈熠。

韩国黑马吴晙诚闯决赛 张本智和逆转卫冕

随后进行的是男单决赛，23岁的卫冕冠军张本智和对阵20岁的韩国黑马吴晙诚。

吴晙诚是韩国乒坛名宿吴尚垠之子，身为本届赛事最大黑马，他在下半区先后击败德国好手邱党、日本选手篠塚大登，首次闯入WTT冠军赛男单决赛。

在男单决赛中，张本智和开局慢热，被对手吴晙诚先下一局，但他随后被激发出了状态，连下四局获得最终胜利，比分为4比1（7比11、11比7、11比4、11比8、11比7）。

The two-time #WTTYokohama Champion remains undefeated 😎



Here's how Tomokazu Harimoto succeeded in his title defense on home soil tonight 👏#TableTennis pic.twitter.com/YYUDq0Zrjq — World Table Tennis (@WTTGlobal) August 9, 2026

赛后，张本智和说：“这份喜悦是独自一人夺冠的两倍、三倍之多。往后我希望在更多赛事里，继续和妹妹拿下双冠。”

张本美和则说：“能和哥哥一同夺冠我格外开心。不管是作为运动员，还是我的哥哥，他都是我由衷敬佩的人，往后我也会加倍努力拼搏。”

中国队这次收起一线队核心球员，女单孙颖莎和王曼昱、男单王楚钦和林诗栋都没有参赛，中国男单无人晋级八强。