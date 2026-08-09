英超劲旅“蓝狮”切尔西（Chelsea）星期天（8月9日）在长堤彼岸一场激烈的“狮虎大战”友谊赛中，被马来西亚豪门柔佛达鲁达格敬（Johor Darul Ta’zim，简称JDT）3比3逼平，以不算出色的战绩结束这次在澳大利亚和亚洲的夏季巡回赛之旅。

切尔西星期六（8月8日）才在印度尼西亚雅加达3比0完胜体育米兰（AC Milan），随后就马不停蹄飞到新山，参加这场在振林山苏丹依布拉欣体育场举行的友谊赛。

由于连续两天征战，对体育米兰时首发的11名球员全都不在大名单，包括帕尔默（Palmer）、若奥·佩德罗（Joao Pedro）、门将桑切斯（Sanchez）等。

今夏出任球队新帅的阿隆索（Alonso）派出了埃斯特旺（Estevao）、德拉普（Delap）和杰克逊（Jackson）攻坚，加上多位年轻二线和三线球员出战，显然不是最强阵容，遇上有多位西班牙外援的马超联赛12连冠霸主JDT。

JDT凶狠拼抢放铲 友谊赛场面火爆

虽然是友谊赛，但面对欧洲豪门，JDT可谓毫不留情，凶狠的拼抢和放铲让两队球员数次发生口角。在JDT门将席汉（Syihan Azmi）于前12分钟扑出德拉普和杰克逊的劲射后，他们在反击中意外取得领先。

巴西边锋吉列尔梅（Guilherme）第14分钟高速突入禁区横传，JDT马国球星阿里夫（Arif Aiman）包抄射门得分。

切尔西过后在禁区内两次被犯规获得罚球，上赛季重金加盟但只在英超进一球的德拉普把握机会，在第42和62分钟都命中，为球队反超比分。

不过JDT过后又连入两球重夺领先，先是阿里巴斯（Arribas）第65分钟主罚自由球，击中德拉普折射入网；随后替补上阵、马超和JDT历史第一射脚柏格森（Bergson）在第87分钟于禁区外带球低射得手。

JDT无法将领先优势保持到最后，此前经历禁药风波一度被禁赛近两年的穆德里克（Mudryk），替补上阵后不久就在第89分钟制造进球。他的传中击中JDT后卫格劳德（Glauder）胸口后弹入网中，切尔西最终依靠这个乌龙球抢下和局。

加上此前在澳大利亚6比4拿下西悉尼流浪者（Western Sydney Wanderers），1比2输给托特纳姆（Tottenham）；在香港0比1输给尤文图斯（Juventus），以及拿下体米的胜利，阿隆索的切尔西夏季巡回赛以两胜一平两败收场，对于即将开始的新赛季看来还有很多要改进。

他们回到伦敦后，将在8月15日的最后一场季前热身赛主场对垒西甲的皇家社会（Real Sociedad），随后在25日的英超首轮客战富勒姆（Fulham）。届时阿隆索将和富勒姆新帅阿韦洛亚（Arbeloa）上演两任前皇家马德里（Real Madrid）主帅的较量。

曼市逆转胜体马 下周和阿申纳争社区盾

All the action from our victory over Atletico Madrid in Seoul! 📺 pic.twitter.com/ENqCgsXaQU — Manchester City (@ManCity) August 9, 2026

另一支英超球队曼市（Manchester City）星期天则在韩国首尔结束了最后一场热身赛。他们凭借马尔穆什（Marmoush）两次接到塞梅尼奥（Semenyo）横传助攻后进球，加上艾特—努里（Ait-Nouri）连续两场进球，3比1逆转战胜体育马德里（Atletico Madrid）。

后者在第43分钟一度依靠16岁小将多明格斯（Jorge Dominguez）取得领先，但下半场连丢三球被逆转。

本场比赛曼市球员们特别穿上名字以韩语书写的球衣，继日前以同样比分战胜K联赛全明星队收获二连胜，带着信心回到英格兰准备16日对垒阿申纳的社区盾较量。