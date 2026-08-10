NBA传奇名帅尼尔森逝世 享年86岁
（旧金山综合电）美国职业篮球赛（NBA）历史常规赛胜场数第二多的名人堂主帅唐·尼尔森（Don Nelson），于当地时间星期天（8月9日）逝世，享年86岁。
尼尔森的家人发声明，宣布这位传奇人物离世的消息，但未透露具体死因。
尼尔森在2010年退休时，以1335场常规赛执教胜场高居NBA历史第一，这一纪录后来被圣安东尼马刺（San Antonio Spurs）主帅波波维奇（Popovich，目前为1390胜）在2022年超越。他所倡导的快速跑轰球风以及对小个球员的灵活使用，被称为“尼尔森球风”（Nellie Ball），对NBA影响深远。
在长达31年的执教生涯中，这名曾三次荣膺“年度最佳教练”的名帅虽未作为教练获得过NBA总冠军，但他曾在执教密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks、1976至87年）、金州勇士（Golden State Warriors、1988至95年和2006至10年）、纽约尼克斯（New York Knicks、1995至96年）和达拉斯小牛（Dallas Mavericks、1997至2005年）等多支球队的13个赛季中，至少收下50场胜利，并有两次达到60胜（公鹿与小牛各一次）。
尼尔森球风影响勇士 成功培养诺维茨基
金州勇士在一份声明中写道：“（尼尔森）是一名真正的篮球远见卓识者，他以独特的视角审视比赛，并且从未害怕挑战传统思维，他的执教理念塑造现代篮球，并为后辈的球员和教练开辟道路。
“最重要的是，人们将永远铭记唐·尼尔森的真诚、极具个人魅力的传奇性格，以及对篮球无与伦比的热爱。他对勇士队的深远影响历久弥新。”
在尼尔森执教小牛期间，随着1998年NBA选秀的临近，球队将目光投向来自德国的新星诺维茨基（Nowitzki）。在选秀大会上，密尔沃基公鹿在首轮第九顺位选中诺维茨基，随后将其交易至达拉斯。
在尼尔森麾下效力的七个赛季中，诺维茨基一步步成长为超级巨星。此后，他率领小牛夺得2011年NBA总冠军，荣获常规赛MVP，并于2023年入选奈史密斯篮球名人堂。
诺维茨基也在社交媒体上写下谢言，他说：“尼尔森……是你相信了我，在连我自己都未曾察觉之前，你就在我的技术中看到无限可能。这句话我说过无数次，现在依然要说：如果没有你作为我的第一个教练，并给予我百分之百的战术自由度去打球，我的职业生涯绝对无法取得这样的成就。我能说的只有‘谢谢你’。感谢你所做的一切。”
球员时代五夺冠军 入选篮球名人堂
2012年，尼尔森以教练身份入选奈史密斯篮球名人堂。在球员时代，他在效力于波士顿凯尔特人（Boston Celtics）的11个赛季中，也曾五次夺得NBA总冠军。
在1962年选秀大会上被首轮第三顺位选中后，他最初效力于芝加哥微风队（Chicago Zephyrs，1962至63赛季）。随后他在洛杉矶湖人（LA Lakers）效力两个赛季，之后加盟凯尔特人。
在1967至68赛季，他是绿衫军中得分上双的七名球员之一。在1969至70赛季，他打出职业生涯单赛季最佳的场均15.4分和7.3个篮板。
在其职业生涯出战的134场季后赛中，尼尔森场均能贡献11.1分和4.8个篮板。1978年，凯尔特人退役了他的19号球衣。
NBA总裁肖华（Silver）在一份声明中说：“唐·尼尔森凭借无畏的勇气、独创性和坚定的信念彻底变革NBA篮球。
“他在NBA奉献近50年的时光——先是作为波士顿凯尔特人的球员赢得五次总冠军，随后开创联盟历史上最成功、最具先驱性的执教生涯之一。他为自己所做的每一件事都注入鲜明的个人特色，他对这项运动的影响将惠及世世代代。我向唐的家人以及他在整个联盟中的众多朋友致以最深切的慰问。”
2025年，尼尔森荣获查克·戴利终身成就奖（Chuck Daly Lifetime Achievement Award），以表彰他对篮球运动做出的杰出贡献。