（旧金山综合电）美国职业篮球赛（NBA）历史常规赛胜场数第二多的名人堂主帅唐·尼尔森（Don Nelson），于当地时间星期天（8月9日）逝世，享年86岁。

尼尔森的家人发声明，宣布这位传奇人物离世的消息，但未透露具体死因。

尼尔森在2010年退休时，以1335场常规赛执教胜场高居NBA历史第一，这一纪录后来被圣安东尼马刺（San Antonio Spurs）主帅波波维奇（Popovich，目前为1390胜）在2022年超越。他所倡导的快速跑轰球风以及对小个球员的灵活使用，被称为“尼尔森球风”（Nellie Ball），对NBA影响深远。

April 7, 2010 - The night Don Nelson became the winningest coach in NBA history.



Remembering "Nellie". pic.twitter.com/rEko5NQirz — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

在长达31年的执教生涯中，这名曾三次荣膺“年度最佳教练”的名帅虽未作为教练获得过NBA总冠军，但他曾在执教密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks、1976至87年）、金州勇士（Golden State Warriors、1988至95年和2006至10年）、纽约尼克斯（New York Knicks、1995至96年）和达拉斯小牛（Dallas Mavericks、1997至2005年）等多支球队的13个赛季中，至少收下50场胜利，并有两次达到60胜（公鹿与小牛各一次）。

The Golden State Warriors mourn the passing of Hall of Fame head coach Don Nelson.



"Nellie" was one of the most innovative and influential coaches in NBA history and an iconic figure in Warriors history. He was a true basketball visionary who saw the game differently and was… pic.twitter.com/1k5piSC6xX — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

尼尔森球风影响勇士 成功培养诺维茨基

金州勇士在一份声明中写道：“（尼尔森）是一名真正的篮球远见卓识者，他以独特的视角审视比赛，并且从未害怕挑战传统思维，他的执教理念塑造现代篮球，并为后辈的球员和教练开辟道路。

“最重要的是，人们将永远铭记唐·尼尔森的真诚、极具个人魅力的传奇性格，以及对篮球无与伦比的热爱。他对勇士队的深远影响历久弥新。”

在尼尔森执教小牛期间，随着1998年NBA选秀的临近，球队将目光投向来自德国的新星诺维茨基（Nowitzki）。在选秀大会上，密尔沃基公鹿在首轮第九顺位选中诺维茨基，随后将其交易至达拉斯。

在尼尔森麾下效力的七个赛季中，诺维茨基一步步成长为超级巨星。此后，他率领小牛夺得2011年NBA总冠军，荣获常规赛MVP，并于2023年入选奈史密斯篮球名人堂。

诺维茨基也在社交媒体上写下谢言，他说：“尼尔森……是你相信了我，在连我自己都未曾察觉之前，你就在我的技术中看到无限可能。这句话我说过无数次，现在依然要说：如果没有你作为我的第一个教练，并给予我百分之百的战术自由度去打球，我的职业生涯绝对无法取得这样的成就。我能说的只有‘谢谢你’。感谢你所做的一切。”

Nellie… You didn't just draft me. You believed in me. You saw things in my game before I ever realized I could do them. I've said it a million times and I will always say it: I don't think my career could have turned out how it did without you being my first coach and giving me… — Dirk Nowitzki (@swish41) August 9, 2026

球员时代五夺冠军 入选篮球名人堂

2012年，尼尔森以教练身份入选奈史密斯篮球名人堂。在球员时代，他在效力于波士顿凯尔特人（Boston Celtics）的11个赛季中，也曾五次夺得NBA总冠军。

在1962年选秀大会上被首轮第三顺位选中后，他最初效力于芝加哥微风队（Chicago Zephyrs，1962至63赛季）。随后他在洛杉矶湖人（LA Lakers）效力两个赛季，之后加盟凯尔特人。

在1967至68赛季，他是绿衫军中得分上双的七名球员之一。在1969至70赛季，他打出职业生涯单赛季最佳的场均15.4分和7.3个篮板。

在其职业生涯出战的134场季后赛中，尼尔森场均能贡献11.1分和4.8个篮板。1978年，凯尔特人退役了他的19号球衣。

NBA总裁肖华（Silver）在一份声明中说：“唐·尼尔森凭借无畏的勇气、独创性和坚定的信念彻底变革NBA篮球。

“他在NBA奉献近50年的时光——先是作为波士顿凯尔特人的球员赢得五次总冠军，随后开创联盟历史上最成功、最具先驱性的执教生涯之一。他为自己所做的每一件事都注入鲜明的个人特色，他对这项运动的影响将惠及世世代代。我向唐的家人以及他在整个联盟中的众多朋友致以最深切的慰问。”

2025年，尼尔森荣获查克·戴利终身成就奖（Chuck Daly Lifetime Achievement Award），以表彰他对篮球运动做出的杰出贡献。