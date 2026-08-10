（米兰综合电）意甲球队科莫（Como）本赛季将队史首次征战欧洲最高级别球会赛的欧冠联赛。为此，他们在阵容上继续补强，星期天（8月9日）正式签下英超球队切尔西（Chelsea）的英格兰后卫查洛巴（Chalobah）。双方签订一份五年的合约。

交易的财务细节尚未公布，但英国媒体报道称，科莫为这名英格兰国脚支付了3000万欧元（约4433万新元）外加浮动条款。

查洛巴在声明中写道：“我迫不及待想把自己的经验带到球队，感受球场不可思议的氛围，并与球迷建立联系。我每天都会全力以赴，与大家一起创造历史。”

科莫主帅法夫雷加斯（Fabregas）则说：“特雷沃（查洛巴）对我们来说是一笔重要的签约，他体现了球会的雄心。他曾在最高水平的赛场上竞争并取得成功，同时也渴望开启新的篇章、继续提升自己。

“他在防守端将为我们带来力量、速度和个性，同时也具备从后场组织进攻的技术能力。他是一名能够提升全队水平的领袖型球员，我非常高兴他选择加盟科莫。”

27岁的查洛巴上赛季为切尔西在各项赛事中出场47次，攻入三个球并送出一次助攻。

他出自切尔西青训体系，曾被租借至伊普斯维奇（Ipswich）、哈德斯菲尔德（Huddersfield）、洛里昂（Lorient）以及水晶宫（Crystal Palace），上赛季才重返切尔西，并在一线队站稳脚跟。

去年，他也首次入选图赫尔（Tuchel）执教的英格兰队，并参加了今年的美加墨世界杯。他在对阵法国的季军争夺战中出场，帮助英格兰以6比4获胜。

查洛巴加盟的科莫队在主帅法夫雷加斯的带领下焕然一新。球队两年前才升入意甲，上赛季就历史性首次获得欧冠参赛资格。

查洛巴是球队本季至今以最高价引进的球员。在他之前，科莫以1200万欧元将上赛季从体育米兰（AC Milan）租借加盟的西班牙前锋莫拉塔（Morata）转正。