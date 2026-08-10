（多伦多综合电）世界第二的网球女将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）在新加坡时间星期一（8月10日）惊险过关，艰难挺进WTA1000级的多伦多网球公开赛的女单复赛。赛会四号种子可可·高芙（Coco Gauff）则轻松晋级。

哈萨克斯坦名将伊莲娜在决胜盘中一度以0比3落后且两度被破发，但她后来居上，以6比4、4比6、6比4击败俄罗斯选手柳德米拉·萨姆索诺娃（Liudmila Samsonova）。

伊莲娜将在八强战中迎战四届大满贯得主大坂直美，后者以两盘6比4淘汰东道主选手莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）。

大坂直美在两盘的第七局中均实现关键破发，用时82分钟成功晋级。世界排名第13的大坂直美说：“对我来说，一切都很顺利，她（莱拉）的态度非常好，发挥得很稳定，而且极具拼劲，有点像一只斗牛犬（咬住就不放）。”

这名日本球星此前从未与伊莲娜交过手，她认为扎实的底线击球会是获胜的关键：“当我感到舒适，或者至少对自己有信心、知道自己能救回球时，我就会放松很多。

“我需要对自己保持信心，发挥出自己的水平。归根结底，就是尽自己最大的努力，无论发生什么，顺其自然。”

可可一盘不丢进八强

随后，美国名将可可以6比3、6比1横扫从资格赛杀出的俄罗斯小将阿丽娜·库尔涅娃（Alina Korneeva）。

这是可可自2023年后再次闯入此赛事的八强，她下一轮的对手将是世界排名第14的瑞士名将贝琳达·本西奇（Belinda Bencic）。

在本届赛事中尚未丢掉一盘的可可说：“我为过去三场比赛的表现感到骄傲。我清楚，如果必须打满三盘，我已经做好准备。当然，如果能速战速决，我肯定更喜欢那样。”

贝琳达终结菲律宾新星亚历山德拉七连胜

贝琳达则用时73分钟，以6比4、6比0轻取世界排名第20的菲律宾新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）。亚历山德拉刚刚在上周的华盛顿站夺得个人职业生涯的首个WTA单打冠军，这名21岁小将的七连胜也到此告一段落。

在这场耗时73分钟的胜利中，贝琳达的一发得分率高达72.4%，助她取得对阵左手将取得的连续第10场胜利。

贝琳达说：“我讨厌和左撇子打比赛，所以我对这个统计数据感到惊讶。（与她们交手）非常棘手。

“也许前一轮对阵泰勒·汤森德（Taylor Townsend，也是左手将）对我有些帮助。我稍微适应了一下那种发球。我真希望自己也是个左撇子。”

蒙特利尔大师赛 卫冕冠军谢尔顿挺进八强

同日进行的ATP蒙特利尔大师赛中，卫冕冠军谢尔顿（Shelton）也继续保持一盘未失的完美状态，挺进八强。

世界排名第10的谢尔顿以6比3、7比6（3）的比分抵挡住丰塞卡（Fonseca）的挑战，延续卫冕之路。

被誉为男子网坛未来领军人物之一的巴西小将丰塞卡，在第二盘中葬送自己的大好局势。他当时在第二盘以3比1、40比30领先，但在一次高压扣杀失误后，他落地时不慎扭伤脚踝。

这名年轻人全场受困于32次非受迫性失误，谢尔顿则在克服令人头疼的晚风后，最终夺下胜利。

谢尔顿赛后说：“今天打得很艰难，场地条件并不轻松。因为起风，我在很多球的处理上都很难站稳脚跟。

“这一切全凭意志力。网球方面打得并不算干净。能击败这样一名高水平的球员对我来说意义重大。”

这名23岁的美国左手将会在复赛中与赛会13号种子、捷克选手门希克（Mensik）争夺一个半决赛席位。门希克以6比4、7比5击败荷兰选手范德赞舒普（van de Zandschulp）。