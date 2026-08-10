新加坡高尔夫球手陈暄尹延续近期出色状态，星期天（8月9日）在PIF伦敦锦标赛最后一轮打出当天最低杆数64杆，最终以总杆数275杆（低于标准杆17杆），获得第三名。

在这项总奖金200万美元（约256万新元）的赛事中，加拿大小将黄安娜（Anna Huang）夺得冠军，进账她在欧洲女子巡回赛（LET）的第四座冠军，成绩为270杆（低于标准杆22杆），第二名则属于英格兰名将查莉·赫尔（Charley Hull，272杆）。

结束英国的比赛后，陈暄尹马不停蹄地前往瑞士，准备参加在星期四（13日）开打的另一场女子欧巡赛瑞士女子公开赛。她接受《海峡时报》采访时说，自己很满意这周的表现。

在最后一轮开始前，22岁的陈暄尹与西班牙球员卢娜·索布隆（Luna Sobron）并列第七，但她努力缩小差距，最终提升了排名，进账10万3962欧元（约15万3746元）。

她说：“最后一轮比赛开始前我落后（领头羊）11杆，我知道自己需要追回很大的差距。但我告诉自己，就尽力去追，看看最终能够接近多少。我觉得自己前几天错失了一些机会，所以肯定还有提升的空间。”

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陈暄尹在星期天打出的64杆是当天最低杆数，仅比球场纪录多两杆。查莉在星期五（7日）曾打出低于标准杆11杆的62杆，创造球场纪录，同时也追平女子欧巡赛历史最低杆数。

这是陈暄尹本赛季第五次在赛事最后一轮，打出或追平自己在该项赛事中的最低杆数。

她说：“如果我已经没有机会争夺冠军，有时候我会把最后一轮当成对自己的挑战，看看自己能够在排行榜上提升多少，以及能够把与前面球员的差距缩小多少。

“我很享受这样的挑战，也期待看自己到底能打得多少杆。我觉得这自然会让我一直保持动力和专注，直到比赛结束。”

陈暄尹近期状态火热，她在上周的英国女子公开赛取得个人大满贯赛事最佳战绩，以并列第六名的成绩完赛。

凭借这次PIF伦敦锦标赛的季军成绩，陈暄尹本赛季至今已经取得五次前十名。

她坦言，自己在2026年初的状态并不理想，但耐心和努力帮助她在夏季迎来一波出色表现。

谈到自己如何度过低潮期，陈暄尹说：“对任何人来说，状态都不是一路直线上升的，就连世界上最顶尖的球员也会经历低潮。所以，我认为重要的是不要过度纠结于某一场比赛的结果，或者某一段时间的状态。

“年初的时候，我的表现并没有达到自己的要求，但我知道自己有一些地方需要改进，所以我就专注于这些方面，同时保持耐心。改变随之而来，重要的是相信那个过程。”