（尼翁综合电）欧洲足联（UEFA）、亚洲足联（AFC）和中北美及加勒比海足联（CONCACAF）星期一（8月10日）发表联合公开信，批评国际足联主席因凡蒂诺（Infantino）在拟议出售世界杯商业权益股份一事中的行为。

因凡蒂诺此前提出计划将世界杯等国际足联核心赛事的商业权益分拆，并把其中20%出售给私人投资者，以筹集约42亿美元（约54亿元），引起了足坛各界的强烈反弹。国际足联随后取消了这一计划，但对于因凡蒂诺的信任危机没有就此解除。

这份声明虽未直接公开呼吁更换领导层或点名因凡蒂诺，但他们表示，这项提案“以欺骗破坏了信任”，并且“将个人置于集体之上”。

声明写道：“足球领导权不是私有财产。它不是关于掌握权力，或要求权力被继续掌握。它是一种服务的职责，服务于将权力托付给领导者的足球大家庭。

“当信任因欺骗而破裂，当某个人将自己置于赋予其权力的集体之上时，这种职责便已被抛弃。”

不是沟通失败是判断失败

声明提到，国际足联近日致函，将提案在过程中的失误归咎于“沟通失败”，但“足球界所见证的，是判断力的失败”。

“该信函没有承认该提案本身从根本上就是错误的。对于试图出售国际足联世界杯权益这一行为，仍然没有认识到这是一项严重的判断失误——它不仅仅是程序上的失误，而是对国际足联本应服务的各机构的根本性信任背弃。

他们也说，国际足联虽然承诺向国际足联理事会提交完整报告，但在如此严重的失误的情况下，应该由完全独立的第三方进行审查。

三大洲际联合会还批评了国际足联上周在摩洛哥举行的紧急会议，称会议中只有一名民选官员出席。尽管国际足联高层在会议上给予因凡蒂诺支持，也承认了失误，国际足联在会议结束后向会员协会致歉，因凡蒂诺也争取各大洲足联的支持，但各方反应不一。

连任主席蒙上阴影

因凡蒂诺将争取在明年3月连任，但这起事件冲击了他的前景。此前欧洲足联所有55个成员协会一致通过，在得到未来不会再提出类似私有化方案的承诺之前，将抵制包括世界杯在内的国际足联赛事。

在国际足联211个会员协会中，已有近70个公开表示将投票支持因凡蒂诺；另有约十几个协会要么撤回此前承诺的支持，要么表示不会投票给他。

虽然亚洲足联和中北美及加勒比海足联也在这个联合文告中同仇敌忾，但他们内部也并非完全团结一致，有一些亚洲国家及中北美足联成员墨西哥支持因凡蒂诺。非洲足联和南美足联则公开支持因凡蒂诺。

因凡蒂诺在上周末还被爆出在欧洲足联任职期间和一名女下属有不正当关系，但国际足联随后驳斥了这些指控，并发声明猛烈抨击批评因凡蒂诺的人，强调任何挑战其领导地位的尝试都必须遵循国际足联的章程和民主程序。