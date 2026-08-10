新加坡自由潜水女将王惠義上周参加印度尼西亚万鸦老深度赛（Manado Depth Competition），并在国庆日当天星期天（8月9日）于恒重下潜（constant weight）项目中以85米刷新全国纪录，送上国庆贺礼。

恒重下潜指的是上升与下降携带的配重都相同，并以蛙鞋作为动力来源。

由于深度自由潜水对心理和身体都构成不小挑战，王惠義采取循序渐进的方式挑战纪录。她先在星期五（7日）成功下潜至80米，隔天再追平全国纪录（83米），最终在国庆日将全国纪录改写至85米。

王惠義接受《联合早报》采访时说，能在国庆日当天缔造全国纪录非常有意义。她说：“当时我挺开心的，因为我成功到达那里了。我的耳朵状态很好，平压策略和技术都奏效了，而且嘴里还留有一些气，所以在那一次下潜中，我可能还可以再下去一点。”

这次在印尼创下的纪录，也意味着她目前已经拥有八项深度自由潜水全国纪录。她上一次刷新纪录是在一个月前，当时她在菲律宾宿务举行的比赛中，先后打破恒重双蹼（Constant Weight with Bi-Fins）和攀绳下潜（Free Immersion）全国纪录。

下一目标90米 心理是最大挑战

王惠義之前曾在训练时下潜到82米，因此要达到83米和85米非常有挑战性。

她说：“83米和85米都具有相当大的心理挑战，不过85米可能比83米更难一些。挑战83米的时候，我是百分之百有信心的。成功达到83米后，我心想到时看看会怎么样。

“关键就是要让自己专注于当下，不要想太多。对于这样的深度潜水来说，最大的挑战其实在心理层面。”

接下来，王惠義会将目标放在挑战90米。

王惠義身高1米5，她认为虽然体型大小确实会有一定影响，比如肺活量比许多人小，但更重要的是如何运用身体里的气，以及如何应对心理压力。