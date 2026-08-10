（尼翁彭博电）据知情人士透露，欧洲足联（UEFA）牵头的足球组织，已经开始讨论举办与国际足联（FIFA）竞争的国际赛事。

报道引述匿名知情人士的话指出，欧洲足联、亚洲足联（AFC）和中北美及加勒比海足联（CONCACAF）之间的相关讨论仍处于初步阶段。

若这项赛事成形，将直接威胁国际足联利润丰厚的赛事体系，其中包括世界杯。2026年世界杯创下纪录，带来超过90亿美元（约115亿元）的收入。

拥有全球最富有的足球联赛的欧洲足联成员国，一直带头推动因凡蒂诺（Infantino）下台。即使因凡蒂诺已经搁置之前提出的足球商业化计划，但欧洲足联仍在考虑，如果他继续担任主席，是否该抵制世界杯和其他国际足联赛事。

三方的初步讨论内容包括如果他们在任何无法参赛的情况下，将考虑成立让球员们参与的新比赛。

如果抵制行动成真，首项受到影响的大型赛事将是2027年在巴西举行的女足世界杯，不过未来几个月也有多项青年国际赛事即将举行。

对于另起炉灶这件事，欧洲足联和中北美及加勒比海足联发言人拒绝置评；亚洲足联发言人则未能回应置评请求。

这三个洲际足联星期一（8月10日）也发表公开信，要求对因凡蒂诺提出的世界杯计划进行独立审查。

下一届国际足联主席选举将在明年3月举行。因凡蒂诺计划竞选第三个四年任期，这也将是他根据现行任期限制能够担任主席的最后一个任期。