欧足联等商讨另办国际赛 国际足联和因凡蒂诺再面临挑战
国际足联面对层层压力，欧洲足联牵头的足球组织已经开始讨论举办与国际足联竞争的国际赛事。 （法新社）
（尼翁彭博电）据知情人士透露，欧洲足联（UEFA）牵头的足球组织，已经开始讨论举办与国际足联（FIFA）竞争的国际赛事。
报道引述匿名知情人士的话指出，欧洲足联、亚洲足联（AFC）和中北美及加勒比海足联（CONCACAF）之间的相关讨论仍处于初步阶段。
若这项赛事成形，将直接威胁国际足联利润丰厚的赛事体系，其中包括世界杯。2026年世界杯创下纪录，带来超过90亿美元（约115亿元）的收入。
拥有全球最富有的足球联赛的欧洲足联成员国，一直带头推动因凡蒂诺（Infantino）下台。即使因凡蒂诺已经搁置之前提出的足球商业化计划，但欧洲足联仍在考虑，如果他继续担任主席，是否该抵制世界杯和其他国际足联赛事。
三方的初步讨论内容包括如果他们在任何无法参赛的情况下，将考虑成立让球员们参与的新比赛。
如果抵制行动成真，首项受到影响的大型赛事将是2027年在巴西举行的女足世界杯，不过未来几个月也有多项青年国际赛事即将举行。
对于另起炉灶这件事，欧洲足联和中北美及加勒比海足联发言人拒绝置评；亚洲足联发言人则未能回应置评请求。
这三个洲际足联星期一（8月10日）也发表公开信，要求对因凡蒂诺提出的世界杯计划进行独立审查。
下一届国际足联主席选举将在明年3月举行。因凡蒂诺计划竞选第三个四年任期，这也将是他根据现行任期限制能够担任主席的最后一个任期。