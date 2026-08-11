（纽约综合电）国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino）面临巨大压力，美国总统特朗普星期二（8月11日）警告称，如果因凡蒂诺被撤换，将会是一个“可怕的错误”。

因凡蒂诺此前提出，成立子公司运营包括世界杯在内的各项赛事，并出售公司约20%的股权给私人投资者以筹集资金。此计划在遭到多方反对后取消，因凡蒂诺也致歉，不过他已失去不少洲际足球联合会和足球总会的支持。

但上个月在世界杯决赛和因凡蒂诺一起颁奖的特朗普，星期二（8月11日）在自己的社交媒体平台“Truth Social”力挺因凡蒂诺，称换掉他将会付出高昂代价。

“国际足联如果出于任何原因考虑更换主席詹尼·因凡蒂诺，将会犯下一个可怕的错误。他非常出色，刚刚主持了有史以来最成功的世界杯，而且成功程度是其他世界杯的四倍。

“如果他离任，这届世界杯将不会取得如此大的成功，也不会有如此高的盈利！”

因凡蒂诺（右）前段时间遭到多方炮轰，失去了不少支持，不过和他关系密切的特朗普发声力挺因凡蒂诺。（路透社）

美国和加拿大足总不支持因凡蒂诺

美国足总的立场却与特朗普有所不同。在特朗普表态前，今年世界杯联合主办国美国和加拿大的足总星期一（10日）在一份和加勒比海足球联盟及中美洲足球联盟的联合声明中表示，他们“与世界各地的同行们站在一起，呼吁进行有意义的变革，以加强国际足联的治理、透明度和问责制”。

美国和加拿大足总是在欧洲足联、亚洲足联和中北美洲及加勒比海足联星期一较早时，联合发表公开信，敦促独立调查国际足联的私有化赛事计划后，也表达了变革的决心。不过，本届世界杯的另一主办国墨西哥的足总则已经表态支持因凡蒂诺。

以欧洲足联为首的上述三个洲际足联，在信中批评出售赛事商业权益的计划是破坏信任的“欺骗”行为，并且“将个人置于集体之上”。

据了解，这三大洲际足联希望给予因凡蒂诺体面辞职、主动离任的机会，而不是寻求在明年3月举行的选举中连任。三方也已经就自行组织新国际赛事展开初步磋商。