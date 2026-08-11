（新德里综合电）2026年世界羽毛球锦标赛将在下星期一（8月17日）起在印度新德里举行，赛事组委会计划聘请人员应对场馆周边的猴患。印度羽坛名将、前世锦赛冠军辛杜（Sindhu）也对此举表示支持。

按照计划，印度羽总已聘请三名“猴语者”，他们将在英迪拉·甘地体育场模仿叶猴的叫声，以驱赶骚扰场馆的恒河猴。恒河猴十分害怕叶猴，通常会逃离有叶猴出没的区域。

去年在新德里举行的印度羽毛球公开赛期间，猴子曾闯入球员指定训练区，干扰赛事。随着2026年羽毛球世锦赛下周开打，印度羽总决定未雨绸缪，聘请专人处理这一“猴患”。

辛杜则称赞赛事组委会为解决问题所作出的“努力”，并向幕后工作人员致意。辛杜在社交媒体发文说：“你可以嘲笑这个解决方案，但你必须肯定他们所付出的努力。有这么多人在幕后工作，确保印度做好准备迎接全世界。”

多年来，新德里一些重要政府设施和中央政府办公室一直利用叶猴来驱赶猴子。辛杜说：“我们的解决方案可能很有印度特色，但我们的热情、精神和好客同样独具印度特色……迫不及待想让羽毛球界在德里体验这一切。”

2026年世界羽毛球锦标赛将于8月17日至23日在新德里举行。来自中国的男单卫冕冠军石宇奇将领衔出战。根据目前签表，包括骆建佑、郑加恒、杨佳敏在内的多名我国好手也将参赛。