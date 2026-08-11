（洛杉矶综合电）洛杉矶快艇（LA Clippers）星期一（8月10日）宣布，与日本后卫河村勇辉签下一份“Exhibit 10”训练营合同，这名身高1米7的后卫将再次获得征战美国职业篮球联赛（NBA）的机会。

河村勇辉在2026年NBA夏季联赛代表印第安纳溜马（Indiana Pacers）出战后，获得加盟快艇的机会。他参加了溜马全部五场比赛，场均上阵17.5分钟，得到8.2分、4.8次助攻和1.8个篮板。

25岁的河村勇辉上赛季效力于芝加哥公牛（Chicago Bulls）。在赛季初克服小腿血栓问题后，他代表公牛出战18场NBA比赛，场均出战11.6分钟，得到3.4分、2.6次助攻和1.8个篮板。

在发展联盟方面，河村代表公牛旗下的风城公牛（Windy City Bulls）有出色表现。他在双向合同期间出战11场，场均贡献18.7分、11次助攻和5个篮板。

河村勇辉在2023年参加选秀但落选，随后在2024年巴黎奥运会代表日本队有亮眼表现，并因此在2024至2025赛季获得加盟孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）、首次登陆NBA的机会。

加盟快艇后，河村也将与另一名日本球员八村垒重聚。八村垒今夏离开洛杉矶湖人（LA Lakers），以两年2800万美元（约3584万新元）的合同“登上”同城球队快艇。

河村勇辉有机会在快艇竞争正式合同或双向合同。不过外界认为，他很可能会在新赛季开始前被裁掉，随后加盟快艇的G联赛附属球队——圣迭戈快艇（San Diego Clippers）。

文班亚马身高更新 达到2米29

在身高1米7的河村勇辉努力在联盟站稳脚跟之时，静、动态天赋都是历史顶级水准的圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）球星文班亚马（Wembanyama）仍在刷新“天花板”。

根据NBA重新测量后的数据，文班亚马的最新裸足身高达到2米29，臂展更达到惊人的2米44。

文班亚马上赛季常规赛场均出战29分钟，场均不仅得到25.1分和11.6个篮板的两双数据，还能贡献3.1次助攻和3.1个盖帽，并获NBA总决赛亚军。

他与河村勇辉的身高差了足足59厘米，两人下赛季若能同场竞技，可能会赚足看点。