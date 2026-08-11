（罗萨里奥综合电）由于父亲豪尔赫·梅西（Jorge Messi）私人告别仪式的照片被偷拍并传播，阿根廷“球王”梅西（Messi）的法律团队准备对多家媒体采取法律行动。

68岁的豪尔赫在当地时间上星期五（8月7日）因病去世，他的告别仪式日前在罗萨里奥郊外一处私人墓园举行，仅限家人及亲近人士参加。梅西家人在葬礼前已要求外界尊重隐私，现场也加强安保，并限制无人机拍摄。

不过，仍有媒体团队在墓园附近拍摄，并将相关画面及照片发布至网络。梅西方面认为这些照片是在未经允许的情况下拍摄，侵犯了家人的隐私，因此决定通过法律途径追究涉事媒体责任。

据当地媒体“Rosario3”报道，一名媒体团队成员为拍摄梅西父亲葬礼的新闻素材，在罗萨里奥机场附近操作无人机，导致一架载有乘客的航班一度被迫推迟起飞。机场安全警察随后采取行动，将无人机操作员扣留，并由罗萨里奥联邦检察官办公室介入调查。

目前，梅西方面尚未公布具体起诉对象及法律诉求，涉事媒体也暂未对此作出正式回应。

暂缓归队 梅西留阿陪伴家人

父亲豪尔赫离世后，梅西也决定暂时留在阿根廷陪伴家人，其回归迈阿密国际（Inter Miami）的具体时间目前尚未确定，将视家庭情况再作安排。

虽然私人飞机已经返回迈阿密，但梅西在完成父亲葬礼后仍留在家乡罗萨里奥，与母亲西莉亚·库奇蒂尼（Celia Cuccittini）、兄弟姐妹，以及妻子安东内拉·罗库佐（Antonela Roccuzzo）和三个孩子，一起度过这段艰难时期。

梅西母亲西莉亚近日也首次就丈夫离世发声。她通过记者转述了一段话：“我只求上帝能赐予我力量，让我尽可能撑过这一切。”