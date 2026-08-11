（多伦多法新电）前世界第一女单伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）新加坡时间星期二（8月11日）在加拿大网球公开赛复赛轻松晋级，她将与逆转获胜的叶连娜·斯维托丽娜（Elina Svitolina）争夺决赛席位。

来自波兰的六座大满贯冠军得主伊加仅用64分钟，便以6比2、6比1横扫俄罗斯球员戴安娜·施耐德（Diana Shnaider），继罗马公开赛后，今年第二次闯入女子职业网球协会（WTA）巡回赛半决赛。

寻求本赛季首个决赛的伊加说：“从一开始我就主动出击，感觉可以掌控比赛，我对自己的表现相当满意。这是一场不好打的比赛，因为风势很大。我觉得需要适应这样的情况，想让自己的表现更加稳定。”

目前世界第八的伊加上一次晋级决赛是在近一年前，当时她在首尔赢得韩国公开赛冠军。

伊加的半决赛对手是来自乌克兰的九号种子叶连娜，后者在先失一盘的情况下，以3比6、6比0、6比3击败俄罗斯的叶卡捷琳娜·亚历山德洛娃（Ekaterina Alexandrova）。

在WTA的交锋纪录中，伊加以四胜三负领先叶连娜，但在今年的两次交手中，获胜的都是叶连娜。

叶连娜说：“我会和我的团队讨论一下，看看如何针对伊加的打法做出一些调整。她是一名非常出色的冠军球员，她在这项赛事中打得非常好，我必须拿出最好的表现。”