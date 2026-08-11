面对即将在家门口揭幕的三人篮球女子系列赛（FIBA 3x3 Women’s Series），新加坡女将林伽英直言，尽管小组赛面临身高等优势明显的强敌，但全队已调整好心态，将化压力为动力，拼尽全力战至最后一刻。

刚刚结束首次共运会之旅的我国女队，将于8月13日傍晚6时40分在索美塞地铁站附近的*SCAPE迎来首场小组赛，对手是二号种子中国队。面对整体实力、经验及身高（阵中有1米95的高大队员）均占优的中国队，在16队中作为12号种子的新加坡队面临严峻挑战。

仅仅不到两小时后，新加坡队将迎战同样拥有“高塔”的七号种子荷兰队，对我国女将的体能与心理无疑是双重考验。

对于密集赛程带来的体能消耗，林伽英透露团队已做好充分准备：“这并不是我们第一次经历这么紧凑的赛程。两场比赛中间隔了三场其他赛事，我们有足够的休整时间去补充能量、做恢复并为下一场热身。”

她特别指出，首战对阵中国队的比赛至关重要，直接决定了整项赛事的基调。

贯彻主帅战术 灵活抢断弥补身材劣势

林伽英（左）和黎可盈（右）在新加坡篮球总会球场进行专项训练。（关俊威摄）

身材和力量虽然处于劣势，但新加坡队计划以快制高。林伽英回忆起2024年在成都首次与身材魁梧的中国队交手时，心想“她们吃什么长大的，个子真高”。

林伽英也透露，针对本次比赛，主教练拉西奇（Rasic）也制定了明确的攻防策略：“最关键的是信任教练的体系。当场上局势不顺时，四名队员必须保持思想统一、坚决执行，而不是各自为战。”

聚焦过程 目标冲击淘汰赛

谈及本次赛事的目标，林伽英态度明确：“虽然过程会非常艰难，但我们的目标绝对是冲出小组赛。对手都很强且训练有素，但我们要专注于自己能控制的事情——把过程做好、把战术执行到位，比赛结果自然会随之而来。”

林伽英认为，历经首年系列赛零胜的磨砺后，如今的新加坡女队在心态和韧性上均迎来蜕变。

“其实换个角度想，有什么比在主场比赛、有亲友和同胞在现场为你加油更好？只要我们上场拼尽全力，我不觉得有人会因为我们犯错或表现不完美而指责我们。”

林伽英也向广大球迷发出邀请，“感谢大家一直在社交媒体和现场给我们的鼓励，请来到现场为我们加油，我们需要你们的力量！”

我国将有两支球队出战这次比赛，除了上述新加坡队，还有另一支狮城队（Lion City，14号种子）参加资格赛，与马达加斯加及印度尼西亚女队争取进入12强小组赛。

队友黎可盈展望亚运：保持专注 盼再创佳绩

除了本站系列赛，我国女队也在积极备战即将在9月中揭幕的爱知—名古屋亚运会。

黎可盈（图）正在新加坡篮球总会积极训练，备战系列赛等后续赛事。（关俊威摄）

谈及亚运会国家队最终名单的筛选，有可能入选的黎可盈展现出十足的信心：“我认为自己有很大的机会被选中，因为我长期以来全情投入到这项训练计划中，付出了非常多的努力。”

她坦言，若能代表新加坡出战亚运，希望能为我国争取到一枚奖牌。