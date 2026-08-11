（多伦多路透电）职业网球运动员协会（PTPA）星期一（8月10日）表示，加拿大公开赛多名球员退赛，再次凸显职业网球赛季过于漫长，以及顶级赛事扩充可能增加球员受伤风险的问题。

这个代表球员权益的组织说，对于多名球员缺席赛事，他们虽感到遗憾但并不意外，并认为赛事之间恢复时间变短，导致球员更早在赛季中出现伤病，而且伤势也变得更加严重。

男球员方面，世界第一的辛纳（Sinner）和24座大满贯冠军得主乔科维奇（Djokovic）相继退出在蒙特利尔举行的加拿大公开赛，西班牙好手阿尔卡拉斯（Alcaraz）也因手腕伤势缺席。东道主宠儿、加拿大球员奥热—阿利亚西姆（Auger-Aliassime）则在首场比赛前因背部受伤退赛。

至于女球员，上届冠军维多利亚·姆博科（Victoria Mboko）、温网亚军卡罗琳娜·穆霍娃（Karolina Muchova）、艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）和贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini），也都因伤缺席在多伦多举行的加拿大公开赛。

赛事主办方上个月表示，1000级别的大师赛频繁出现临近开赛球员才退赛的情况，已经成为网坛问题。

比赛恢复期短 伤病更早出现更严重

PTPA表示，在协会医疗总监西卡医生（Dr Robby Sikka）的参与下，他们三年前启动了一项研究计划，并在过去八年收集并分析涵盖各级别职业网球超过3万场比赛的伤病数据。

PTPA在社交媒体发布的声明中说：“证据很明确：赛季太长了，恢复时间正在缩短，伤病出现得越来越早，而且越来越严重。”

根据他们的分析，2026年第一季度的球员上肢伤病数量，比2025年同期增加42%，今年手臂伤病的数量较2025年的平均水平增加112%。

根据男子职业网球协会（ATP）的“OneVision”转型战略计划，他们在旗下九站大师赛的其中七站采取12天制的赛制，比以往的一周还多了几天。他们在2025年首次全面采用这个赛制。

PTPA指出，这项改变压缩了球员在不同赛事之间休息、训练和出行的时间。

“短期的商业利益不应以牺牲球员健康为代价。保护球员不仅仅是保护今天参赛的运动员，也是保护网球的未来。”

ATP曾表示，球员仍然可以自主选择赛程，并称他们正努力通过提供激励机制，让球员在一个赛季中参加适当数量的比赛。

PTPA要求重新调整赛程

PTPA呼吁网坛以球员健康和数据为基础，重新调整赛程。他们认为，球员应该在赛程制定过程中拥有实质性的参与权，同时应减少强制性的赛事参赛要求，让球员获得充足的恢复时间。

协会也敦促ATP考虑恢复此前的大师赛1000赛事赛制，取消目前的12天赛制。

对于PTPA的诉求，ATP和女子职业网球协会（WTA）巡回赛的发言人暂未立即回应置评请求。