2026年“现代杯”亚细安足球锦标赛半决赛首回合，“雄狮”新加坡国家队将在主场迎战泰国，比赛门票将于星期三（8月12日）上午11时通过Tickethotline正式开售。

雄狮于上个星期五（7日）在惹兰勿刹体育场以1比1战平印度尼西亚，以两胜两和的不败战绩结束A组征程，拿到小组第二顺利晋级半决赛。

由李斯平率领的雄狮将在半决赛两回合制中迎战B组头名泰国，首回合将于星期六（15日）晚上9时在惹兰勿刹体育场举行，次回合则于星期二（18日）在泰国曼谷的拉加曼加拉国家体育场进行。

世界排名第94的泰国是亚细安锦标赛的七冠王，上届闯入决赛后不敌越南，屈居亚军。尽管世界第148名的雄狮也是四届亚细安锦标赛冠军，但新加坡上次闯入决赛还要追溯到2012年。

据统计，自14年前的决赛首回合胜利并最终夺冠后，新加坡已经在各项赛事中吞下对阵泰国的10连败。两队近18场比赛，泰国赢下13场，新加坡只拿到三胜两平的战绩。而最近一次交手——去年11月份进行的友谊赛， 新加坡以2比3输球 。

半决赛首回合的门票价格分成两类，一等票是49元，二等票则是35元。值得注意的是，门票仅通过网上渠道售卖，现场不会设售票处，公众无法在现场购票。

新加坡对泰国的半决赛首回合比赛，所有客队门票配额已被泰国足球总会全数购入，由他们直接管理。

有意购买客队门票的球迷，可通过contact@thaiassociationsingapore.org来联系泰国足总。主队区域仅限新加坡队支持者入座，客队区域则仅供客队支持者使用。

新加坡足球总会保留拒绝观众入场，或将不在指定支持区域内的观众请离场馆的权利，且不予退款。例如，身穿客队球队颜色或服饰，或以其他明显方式表达对客队支持的观众，即使持有主队区域门票，也可能被拒绝入场或要求离场。